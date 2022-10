Guillermo del Toro präsentiert sein "Cabinet of Curiosities"

Body-Horror von einer ganz anderen Art bietet die schwarzhumorige Episode "The Outside" über die unscheinbare Bankangestellte Stacey. Sie basiert lose auf einem Webcomic von Emily Carroll und ist eine surreale Satire auf die Schönheitskultur: Im Bedürfnis, von ihren Kolleginnen akzeptiert zu werden, malträtiert Stacey ihren Körper mit einer neuen Wundersalbe, die die totale Transformation verspricht – obwohl sich ihre Haut mit Ausschlag und Juckreiz dagegen wert. Angestachelt wird sie von einer Werbesendung, deren Moderator zu ihr persönlich zu sprechen scheint. Natürlich nimmt die Handlung eine Wendung zum schlimmstmöglichen Ende mit jeder Menge Schleim und Blut.

Body-Horror von Ana Lily Amirpour bis Panos Cosmatos

Die Regie überlässt Del Toro einer Riege bekannter Horror-Regisseure und -Regisseurinnen, darunter Jennifer Kent ("The Babadook"), Ana Lily Amirpour ("A Girl Walks Home Alone At Night") und Panos Cosmatos ("Mandy"). Alle haben sich mit ihren eigenwilligen Filmen einen Namen gemacht, dennoch reihen sich ihre Interpretationen im "Cabinet of Curiosities" wunderbar aneinander. Und auch del Toros Handschrift ist in allen Filmen erkennbar: in den wunderlichen Monstern, dem subtilen Humor und dem für eine Horroranthologie ungewöhnlich hohen Produktionswert. Die gesammelten Kuriositäten von Guillermo del Toro erschaudern und erschrecken, aber keine Folge ist so markerschütternd, dass man sie zwingend bei eingeschaltetem Licht schauen müsste. Und nicht alle bleiben im Gedächtnis – aber das ist bei Gruselgeschichten ja vielleicht auch ganz gut so. Bleibt nur zu hoffen, dass es sich nicht um ein einmaliges Projekt handelt und del Toro fortan regelmäßig zur Gruselsaison eine neue Dosis Horror verabreicht.