"Guerilla-Opa": Darum zitierte Putin aus Dostojewskis "Dämonen"

Hohn und Spott ließen nicht lange auf sich warten: Wladimir Putin sprach bei einem Diskussionsforum in Moskau fast vier Stunden lang über die aktuelle Weltlage und seine Motive für den Angriff auf die Ukraine. Dabei versuchte er, sich als Kämpfer gegen westliche "Vorherrschaft" und für die Unterprivilegierten zu inszenieren. Er habe der "Weltregierung faktisch den Krieg erklärt", fasste der populäre Militärblogger Wargonzo die Ausführungen zusammen und schrieb: "In gewisser Weise ist er jetzt wie Che Guevara oder Fidel [Castro]. Nur gingen die im Studentenalter zu den Partisanen." Putin dagegen setze als "Opa" auf Guerilla-Methoden bei seinem Rachefeldzug: "Eine ziemlich merkwürdige revolutionäre Erfahrung." Die Kühnheit, die der Jugend innewohne, "multipliziert mit der Erfahrung der Reife", das ergebe eine "äußerst merkwürdige historische Wirkung".

"Unbeschränkter Despotismus"

Tatsächlich hatte Putin sich nicht gescheut, mit Zitaten aus Fjodor Dostojewskis Anarchismus-Klassiker "Die Dämonen" auf die liberalen Demokratien loszugehen. Der Roman, der auch unter den Titeln "Böse Geister" oder "Die Besessenen" bekannt ist und 1873 erschien, beschreibt das wilde Durcheinander der Ideologien im zaristischen Russland. Dabei ironisiert Dostojewski vor allem den damals modischen "Nihilismus", der eine Umschreibung für sozialistische politische Vorstellungen war. Sein negativer "Held" Schigalew verheddert sich bei einem Vortrag vor einem Kleinstadtpublikum in seiner radikalen Ideologie und schließt mit dem paradoxen Satz: "Indem ich von unbeschränkter Freiheit ausgehe, schließe ich mit unbeschränkten Despotismus."

"Effektivere, brillantere, attraktivere Gesellschaftsmodelle"

Das richtete Putin, der sich bei seinen Assistenten für die Fundstelle bedankte, direkt gegen den Westen, der "keine Alternative zur Demokratie" zulassen wolle: "Eine direkte Bedrohung des politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Monopols des Westens besteht darin, dass alternative Gesellschaftsmodelle in der Welt entstehen könnten – effektivere, das möchte ich betonen, effektivere, brillantere, attraktivere als die bestehenden."

Wie genau sich Putin die von ihm geforderten "Alternativen" zu westlichen Regierungsformen vorstellt, sagte er nicht, allerdings bedeute "echte Demokratie", dass jedes Land selbst entscheiden solle, wie es regiert werden wolle. Zu Ende gedacht, bedeutet das nichts anderes, als dass auch autoritäre oder diktatorische Regime "demokratisch" wären, was in Peking und anderswo sicherlich auf offene Ohren stößt. Eine derart widersprüchliche Argumentation nennt sich wohl "dialektisch", ein Debattenstil, den die Kommunisten zu Zeiten der UdSSR besonders gern pflegen.

Darüber hinaus machte sich Putin mit Dostojewski über die Neigung mancher westlicher Kulturinstitutionen lustig, russische Künstler zu boykottieren. In den "Dämonen" fordere der erwähnte Fundamentalist Schigalew ja auch, alle "höher Begabten" auszumerzen, damit alle Menschen absolut gleich seien, notfalls gewaltsam: "Ciceros Zunge wird abgeschnitten, Kopernikus’ Augen werden ausgestochen, Shakespeare wird gesteinigt ."

"Ich komme aus einer Arbeiterfamilie"

Aus Putins Sicht wird der Westen, vor allem die USA, "immer intoleranter", was den Präsidenten aber nicht davon abhielt, auf "seltsame, neumodische Trends wie Dutzende von Geschlechtern und Gay-Pride-Paraden" zu schimpfen: "Russland mischt sich in diese Fragen nicht ein und wird es auch nicht tun - im Gegensatz zum Westen klettern wir nicht auf den Hof von jemand anderem."

Mit den Worten des Literaturnobelpreisträgers von 1970, Alexander Solschenizyn (1918 - 2008, "Der Archipel Gulag"), behauptete er, die liberalen Demokratien seien von einer "andauernden Blindheit der Überlegenheit" geprägt. Dass ausgerechnet Putin gegen "Despotismus", Arroganz und Bevormundung, unter Berufung auf Dostojewski sogar gegen "weit verbreiteten Verrat, Denunziation und Spionage" wetterte, erscheint in der Tat befremdlich. Er zielte wohl mangels echter Verbündeter auf die Unterstützung von potentiellen Partnern wie Indien, China und afrikanischen Staaten gegen den "übermächtigen" Westen.

Kein Wunder, dass der Moderator der Veranstaltung direkt nach Putins Rede als erstes fragte, ob er es lieber mit den "Oberen" oder "Unteren" in der Gesellschaft halte: "Wie Sie wissen, habe ich oft darüber gesprochen: Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Vater war Arbeiter, arbeitete zuletzt als Vorarbeiter, er war Absolvent der Berufsschule; meine Mutter hatte keine Ausbildung, auch keine Schulbildung, sie war nur Arbeiterin - und sie arbeitete als Kindermädchen in einem Krankenhaus, war vielfach tätig, als Hausmeisterin und Nachtwächterin. Sie wollte mich nicht im Kindergarten, in einer Krippe lassen." Deshalb spüre er "natürlich immer sehr subtil", was gewöhnliche Menschen umtreibe, so der Präsident: "Ich hoffe, dass das so bleibt."

"Sie werden überzeugen, wen Sie wollen"

Im globalen Maßstab sei er für "demokratische Beziehungen unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten auf internationaler Ebene". Daraus leitete der Chefkolumnist der kremlnahen Zeitung "Moskowski Komsomolez" ab, Putin verstehe sich neuerdings als eine Art Makler, der auf "Interessenausgleich" spekuliere, wobei zum Beispiel die Zukunft der Kurden Thema war: "Die Länder der Dritten Welt – die nämlich jetzt primär von Putin angesprochen werden – müssen nicht davon überzeugt werden, dass der 'Westen schlecht' (oder zumindest heuchlerisch und skrupellos) ist. Wenn Sie gut mit ihnen kommunizieren, werden sie überzeugen, wen Sie wollen."

Die den russischen Kommunisten nahestehende "Prawda" schrieb, Putins Rede sei ähnlich bedeutend wie sein Statement auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007: "Entweder wird sein Standpunkt siegen oder der Standpunkt der amerikanischen Elite. Aber wir können schon jetzt sagen, dass die geopolitische Weltordnung sehr stark verändert wird."