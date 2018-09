Günter Wetzel über Film "Ballon": "Gefällt mir gut"

"Mir gefällt der Film sehr gut. Es ist ein Spielfilm, da muss man sich im Klaren sein. Chronologisch gibt es hier sicherlich Unterschiede zu dem, was damals passiert ist. Bully musste halt eineinhalb ereignisreiche Jahre in zwei Stunden packen und da hat er natürlich nur die Sachen herausgegriffen, die einen spannenden Film ergeben." Günter Wetzel

In den Film miteinbezogen

Vor dem Start des Kinofilms heute betonte Wetzel, dass die damals an der spektakulären Flucht Beteiligten von Anfang an in die Filmpläne miteinbezogen gewesen waren. Die erste Kontaktaufnahme sei bereits 2012 erfolgt.

Eigentlich zu gefährlich

Zur eigenen Flucht mit dem Heißluftballon betonte Wetzel, dass er froh sei, damals die Entscheidung zur Flucht getroffen zu haben - aus heutiger Sicht die Ballonfahrt aber als zu gefährlich einstufen würde.

"Wir sind da schon ein bisschen blauäugig in die Sache herangegangen." Günter Wetzel