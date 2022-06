Gruseln für Nostalgiker: "Die Teufel von Loudun" in München

Damals ging es um verdrängte Triebe, um sexuelle Befreiung, und die Klosterpriorin Jeanne will nichts sehnlicher, als den gutaussehenden Priester Grandier als seelischen Beistand verpflichten. Als der ablehnt, spielt sie die Besessene und löst eine allgemeine Hysterie aus. Gut, muss man heute wirklich nicht mehr auf den Spielplan setzen, zumal das gut zweistündige Stück großen personellen Aufwand erfordert und schwer zu bebildern ist. Grund dafür: Penderecki komponierte viele kurze Szenen, die eher filmschnittartig ablaufen.

Unterbewusstsein spuckt seine Lava

Gut, dass Ausstatter Bob Cousins die Drehbühne ständig am Laufen hielt, das sorgte für die passende Dynamik. Er hatte einen Betonquader entworfen, eine Art Gefühlsbunker mit Treppenhaus, Kapelle, Kirchenraum und Krematorium. Düster, düster, dieses Verlies, in dem die Hölle ihre Blasen blubbern lässt, oder, moderner ausgedrückt: In dem das Unterbewusstsein seine Lava in die zwischenmenschlichen Beziehungen spuckt.

Dass Simon Stone seine durchgedrehten Nonnen in Nachthemden mit feministischen Parolen auftreten ließ, was an die russischen "Femen"-Aktivistinnen auf irgendeinem Altar erinnerte, war arg weit hergeholt: So modern sind die "Teufel von Loudun" leider nicht, und die Neudefinition der Frauenbilder begann 1968/9 recht zögerlich. Das setzt der optischen Aktualisierung der Oper leider Grenzen, soll das Libretto noch irgendwie stimmig sein. Liebeswahn und Gruppensex galten seinerzeit noch als revolutionär.