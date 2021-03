Blauer Reiter: "Gruppendynamik" im Münchner Lenbachhaus

"In jedem Raum ist vielfältiges Archivmaterial, dass diese ganze gruppendynamische Auseinandersetzung der Künstlerinnen und Künstler um ästhetische Probleme, um lebenswirkliche Probleme auch in der Ausstellung sichtbar wird", sagt Mühling. Also liegen in Tischvitrinen die handschriftlichen Entwürfe zum Almanach aus – und zum Blättern auf dem Tisch ein neuer Reprint des Buches.

In der Abteilung zum Einfluss der Kinderzeichnungen aus der Verwandtschaft der Künstler finden sich lustige Beispiele aus Münters Sammlung neben Bildern von ihr, von Maria Marc und Wassily Kandinsky, die sichtbar von den Kinderwerken inspiriert sind. Teure Leihgaben kommen auch aus Paris – von Henri Rousseau – oder New York, ein Robert Delaunay. Um Heinrich Campendonk angemessen würdigen zu können, griff man auf Gemälde aus dem Saarlandmuseum in Saarbrücken zurück.

Überraschend hoher Frauenanteil

Auch bisher eher unbekannte Namen tauchen auf: "Man sieht ja, es gibt 14 Künstlerinnen und Künstler, die an der ersten Blauen-Reiter-Ausstellung teilgenommen haben. Wie viele davon kennen wir noch? Wie viele sind große Stars und wie viele sind kleine Nummern?" fragt Mühling. So sind in dieser Ausstellung auch zwei Ölbilder von Elisabeth Epstein zu sehen, unter anderem ein Selbstporträt. Sie wurde 1879 in der Ukraine geboren und starb 1956 in Genf. Zur Zeit der ersten Ausstellung des Blauen Reiter war Epstein für Kandinsky eine wichtige Kontaktperson in die Pariser Kunstszene.

Nun taucht Epstein erstmals wieder im großen Zusammenhang auf. Der Blaue Reiter hatte überhaupt einen sehr hohen Frauenanteil, verglichen mit anderen Künstlergruppen oder gar mit politischen Vereinigungen der Zeit um 1910. Dies erklärt vielleicht auch den Ausstellungstitel „Gruppendynamik“ und die Aussage von Matthias Mühling: "Am Anfang sind sie enthusiastisch und stellen zusammen aus. Und irgendwann wird es zu kompliziert. Die Differenzen werden immer größer. Und dann gibt es Streit. Und was macht man? Man macht ein Buch. Im Buch kriegt jeder eine Seite und man muss sich nicht streiten."