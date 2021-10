Gruppendynamik: Eine Schau über Künstlerkollektive in München

Ein alter Mann am Stock, ausgemergelt, in einem weiten Gewand. Statt Füßen hat er eine Art Wolke oder Stoffballen unter sich. Im Hintergrund eine Frau und ein Kind, dünn, mit stark gewölbtem Hungerbauch, wie ihn Europäer meist nur von Fotos kennen. Das alles ist dargestellt mit äußerst feinen Linien und ganz in Blau. Man mag bei dieser Radierung an Käthe Kollwitz oder an Pablo Picasso in seiner Blauen Periode denken, und doch kommt das Blatt aus Nigeria. Der Künstler Obiora Udechukwu hat hier seine eigenen Erfahrungen im Biafra-Krieg verarbeitet.

Gruppenbildung als Merkmal der Moderne

Aber Moment mal: ein nigerianisches Kunstwerk im städtischen Münchner Lenbachhaus? Das wirkt weit hergeholt, ist aber von zwingender Logik. Mit Blick auf den Kern der eigenen Sammlung – die Arbeiten des Blauen Reiters – fragt die Schau, wie es anderswo in der Moderne mit Künstlergruppen aussah. Und siehe da: Künstlergruppen wie den Blauen Reiter oder auch die Brücke, die Gruppe Spur, Cobra, de Stijl oder Zero gab es überall auf der Welt. Und zwar in einem solchen Ausmaß, dass Gruppenbildung fast schon als Merkmal der Moderne erscheint.

"Gemeinsam ist man stärker", sagt Lenbachhaus-Direktor Matthias Mühling. "Zusammen kann man einfach mehr erreichen. Die Museen stellen uns nicht aus, also tun wir uns zusammen und gründen unseren eigenen Ausstellungsraum. Die Zeitschriften schreiben nicht über uns, also gründen wir unsere eigene Zeitschrift. Und diese ganzen Techniken, sich eine Öffentlichkeit selber zu erarbeiten, die an diesen Künstlergruppen hingen wie auch am Blauen Reiter – dass das etwas ist, das nicht nur bei uns passiert ist, sondern ganz im Gegenteil, dass das ein Phänomen ist in vielen Kulturen. Das erkennt man hier. Genauso, wie die Umbrüche der Moderne eben auch überall eine Rolle spielen."

Mühling hat eine Schau konzipiert, die einige der wichtigsten Künstlergruppen weltweit vorstellt: die Nsukka School aus Nigeria, die Grupo dos Cinco, die polnische Grupa a.r., Wuming Huahui aus China, die argentinischen Artistas del Pueblo, Kokuga Sosaku Kyokai aus Kyoto, der Lahore Art Circle oder Madrasat al-Karthoum. Kaum einen dieser Namen dürften deutsche Museumsbesucher je gehört haben. Das liegt aber nicht an ihrer Bedeutungslosigkeit, im Gegenteil: Alle präsentierten Kollektive sind in ihren Herkunftsländern so bekannt wie bei uns der Blaue Reiter.

"Lahore Art Circle" – schon mal gehört?

Nur hier in Europa weiß man nichts über sie. Umgekehrt jedoch ist die Kunst der europäischen Moderne in all diesen Ländern durchaus geläufig. Genau dieser eurozentrischen Welterzählung stellt sich die Schau entgegen und betreibt damit Dekolonisation – genau wie auch die Künstlergruppen:

"Oft haben die etwas zu tun mit neuen Nationen, mit neuen Staaten, die sich von der kolonialen Herrschaft lossagen und deshalb eine Rückbesinnung auf ihre von den Europäern verschüttete oder verbotene Kultur wollen", sagt Mühling. "Das heißt, die besinnen sich zurück auf eine Tradition. Oder sie wollen sich dezidiert von etwas lossagen, was an Kultur da ist und was wir in Europa Avantgarde zu nennen gewohnt sind.