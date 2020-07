Grütters stellt in Blaibach Kultur-Hilfsprogramm vor

Bei einem Besuch des Konzerthauses Blaibach im Landkreis Cham, einer überregional bekannten Kultureinrichtung, hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Mittwoch Details zum Hilfsprogramm des Bundes "Neustart Kultur" erläutert. Es soll Kultureinrichtungen in ganz Deutschland durch die Coronakrise helfen. Das Programm wurde mit einer Milliarde Euro ausgestattet. "Wir versuchen das jetzt fair, gerecht und möglichst schnell auf die Straße und an die Gewerke zu bringen", sagte Grütters.

Kulturelle Infrastruktur erhalten

Gedacht sei das Programm in erster Linie für die nicht primär öffentlich geförderten Einrichtungen. Es sei wichtig, dass die kulturelle Infrastruktur erhalten bleibt, die den freiberuflichen Künstlern die Auftrittsmöglichkeiten und damit den Arbeitsplatz gibt.

Die Palette reiche von großen Popmusikveranstaltern über Galerien, das Buch- und Verlagswesen, Sommerfestivals bis zu Kinos, Privattheatern oder Einrichtungen wie eben das Konzerthaus Blaibach. Blaibach sei ein Paradebeispiel für eine Einrichtung, die einen Antrag für Gelder aus diesem Programm stellen kann.

Wieder aufmachen soll sich lohnen

Geld soll es zum Beispiel für die Modernisierung von Belüftungssystemen, Online-Ticketing-Systemen oder die Änderung der Bestuhlung geben. Zugleich arbeite das Ministerium mit Experten daran, dass flexiblere Regeln für die Öffnung erarbeitet werden - zum Beispiel in welchen Abständen man sitzen könne.

Für die Veranstalter sei es wichtig, dass man Lösungen findet, dass sich das wieder aufmachen auch lohnt. "Ich arbeite mit Hochdruck daran", den Kulturbetrieb "in diesem oder mit Ausblick auf das nächste Jahr wieder ins Laufen zu bekommen", sagte Grütters dem BR. Sie wünsche sich außerdem, dass die Gesundheitsämter je nach regionalem Pandemiegeschehen dann auch flexibel entscheiden.