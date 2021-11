Grüner Machtkampf: Wird Claudia Roth Kulturstaatsministerin?

Schon im Vorfeld der entscheidenden Stunden, in denen der grüne Parteivorstand und der Parteirat das Personaltableau für die grünen Kabinettsmitglieder festzurren, war Claudia Roth immer wieder für das Amt der Kulturstaatsministerin genannt worden, immerhin managte sie drei Jahre lang die Band "Ton Steine Scherben" um Frontmann Rio Reiser ("Keine Macht für niemand") und gilt als leidenschaftlicher Kulturfan. So fehlt sie selten bei den Bayreuther Festspielen.

Jetzt will der "Spiegel" erfahren haben, dass sie Favoritin für das Amt der Staatsministerin für Kultur und Medien im Bundeskanzleramt ist, wenngleich durch den Machtkampf an der Spitze der Öko-Partei noch alles offen ist. Die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt könnte Roth dann als Bundestagsvizepräsidentin nachfolgen, so die Spekulationen. Die Entscheidung soll erst in der Nacht auf Freitag fallen, Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.

Lob und Tadel für Roth im Netz

Im Netz tobt bereits eine muntere Debatte. "Es ginge eben immer noch ein bisschen schlimmer", kommentiert ein Twitter-Nutzer die Aussicht, Claudia Roth zur Staatsministerin zu machen. Ein anderer verwies ironisch auf ihr nach zwei Semestern in München abgebrochenes Studium der Theaterwissenschaft. Ein dritter schreibt weniger distanziert: "Ich fände es super, würde Claudia Roth Bundeskulturministerin. Dass sie das können würde - ja eh. Aber vor allem ist sie ein echtes Hassobjekt für eine kulturaffine Rechte." Und ein Kommentator gab zu bedenken, dass laut Koalitionsvertrag die Kultur "von Plattdeutsch bis Plattenladen" abgedeckt werden solle - bei letzterem sei Claudia Roth ja wohl Fachfrau.

FDP: "Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte"

Die Grünen hatten sich entgegen aller Erwartungen bei den Koalitionsverhandlungen das Vorschlagsrecht für die Position gesichert. Zunächst war fest davon ausgegangen worden, dass sich die SPD das Amt nicht nehmen lassen würde: Bisher gehörte der Staatsminister immer derselben Partei an wie der jeweils amtierende Kanzler. Der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda, gleichzeitig Präsident des Deutschen Bühnenvereins, galt als "gesetzt", zeigte sich in einem NDR-Interview jedoch geradezu erleichtert, dass er an der Elbe bleiben kann - er "freue sich ehrlicherweise darüber".

FDP-Kulturpolitiker Hartmut Ebbing sagte dem "Spiegel": "Es war zwischenzeitlich nur die Frage, wie der kleine Machtkampf zwischen Michelle Müntefering und Carsten Brosda ausgehen würde. Wobei zuletzt klar war, dass Brosda gewonnen hatte." Dann habe das Motto gegolten, "Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte", und die Grünen hätten ohnehin das Gefühl gehabt, noch ein Amt besetzen zu müssen.

Kulturrat hätte lieber eigenes Ministerium gehabt

Unterdessen hat Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, kritisch auf die Entscheidung der Ampelparteien reagiert, weiterhin kein eigenständiges Kultur- und Medienministerium einzurichten. Das sei "sehr bedauerlich", hieß es in einer Presseerklärung: "Ansonsten werden viele von unseren Forderungen aufgegriffen. Besonders wichtig sind dabei die Verbesserung der sozialen Lage der Künstlerinnen und Künstler, die Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie der Ausbau der Bundeskulturfonds und der Bundeskulturstiftung zu Innovationstreibern."

Hartmut Ebbing hatte den Verzicht der Koalitionspartner auf ein eigenes Kulturministerium damit begründet, dafür sei dessen Etat zu klein. Das Ressort wäre also mit einem anderen Bereich zusammengelegt worden: "Ob das ein Vorteil wäre? Kultur mit Bildung, Kultur mit Sport? Das wäre ein Gemischtwarenladen, so steht die Kultur als große Abteilung des Kanzleramtes besser da."

Das Amt mit der ursprünglichen Bezeichnung "Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien" wurde 1998 von Kanzler Gerhard Schröder und der damaligen rotgrünen Koalition geschaffen. Zu den bisherigen Amtsinhabern gehören Michael Naumann, Julian Nida-Rümelin, Christina Weiss, Bernd Neumann und Monika Grütters, die jeweils eigene Akzente setzten. So kümmerte sich Neumann intensiv um die Filmförderung, während Grütters sich besonders für Projekte in Berlin einsetzte, die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz anging und 2016 das Kulturgutschutzgesetz vorbereitete, dass verhindern soll, dass hochkarätige Kunstobjekte ins Ausland verkauft werden.