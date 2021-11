Grüne werden künftig die Bundeskulturpolitik gestalten

Ungewöhnlich lang sind die Passagen im Koalitionsvertrag, die sich mit der inneren und äußeren Kulturpolitik beschäftigen, wenn auch viele Worthülsen enthalten sind. So heißt es unter dem Stichwort Kultur- und Medienpolitik: "Wir wollen Kultur mit allen ermöglichen, indem wir ihre Vielfalt und Freiheit sichern, unabhängig von Organisations- oder Ausdrucksform, von Klassik bis Comic, von Plattdeutsch bis Plattenladen. Wir sind überzeugt: Kulturelle und künstlerische Impulse können den Aufbruch unserer Gesellschaft befördern, sie inspirieren und schaffen öffentliche Debattenräume."

Es gehe darum, eine "starke Kulturszene und Kreativwirtschaft" zu sichern.

"Green Culture" soll Öko-Transformation beschleunigen

Kultur soll künftig als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden, wofür die Koalition im Bundestag eine Zweidrittel-Mehrheit benötigt, also Stimmen aus der Opposition. Der Einkommensunterschied zwischen weiblichen und männlichen Kulturschaffenden soll statistisch erfasst, transparent gemacht und geschlossen werden.

Die Bundeskulturstiftung soll ein "Innovationstreiber" werden: "Wir richten eine zentrale Anlaufstelle 'Green Culture' ein, die Kompetenzen, Wissen, Datenerfassung, Beratung und Ressourcen für die ökologische Transformation anbietet. Wir schaffen ein Kompetenzzentrum für digitale Kultur, das Kulturakteurinnen und Akteure berät, vernetzt und qualifiziert."

Beim Urheberrecht wollen sich SPD, Grüne und FDP für einen fairen Interessenausgleich einsetzen und die Vergütungssituation für kreative und journalistische Inhalte verbessern, auch in digitalen Märkten: "Die gerade in Kraft getretene Reform werden wir u. a. in Hinblick auf Praxistauglichkeit evaluieren. Wir wollen faire Rahmenbedingungen beim E-Lending in Bibliotheken. Analoge Spiele sollen im Sammelkatalog der Deutschen Nationalbibliothek benannt werden können."

"Wir unterstützen die Rückgabe von Objekten"

Das umstrittene Humboldt Forum im wieder aufgebauten Berliner Schloss, wo auch Objekte aus der Kolonialzeit präsentiert werden, soll als "Ort der demokratischen, weltoffenen Debatte" entwickelt werden.

Zur Rückgabe-Debatte heißt es im Koalitionsvertrag: "Im Dialog mit den Herkunftsgesellschaften streben wir Rückgaben und eine vertiefte ressortübergreifende internationale Kooperation an. Wir unterstützen insbesondere die Rückgabe von Objekten aus kolonialem Kontext. Außerdem entwickeln wir ein Konzept für einen Lern- und Erinnerungsort Kolonialismus." Die Aussöhnung mit der früheren deutschen Kolonie Namibia sei eine "unverzichtbare Aufgabe".

Die Filmförderung soll "neu geordnet" werden, auch mit nicht näher bezeichneten steuerlichen Anreizmodellen. In einem "Plenum der Kultur" will die Ampel mit Kommunen, Ländern, Kulturproduzentinnen und -produzenten, Verbänden und Zivilgesellschaft die Kooperation verbessern und Potenziale von Standards beraten.