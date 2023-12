Gründungsmitglied der "Dixie Chicks" Laura Lynch gestorben

Aus "Dixie Chicks" werden "The Chicks"

Bassistin Lynch gründete die amerikanische Country-Institution - damals noch "The Dixie Chicks" - 1989 zusammen mit drei weiteren Frauen, darunter den Schwestern Martie Maguire und Emily Strayer. Die Gruppe nahm drei Alben auf, bevor Lynch ausschied und durch Natalie Maines ersetzt wurde. Aktuell besteht die Band aus Maines, Maguire und Strayer.

Im Juni 2020 änderte die Band ihren Namen von "The Dixie Chicks" in "The Chicks", nachdem es in den USA infolge des Todes des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt zu landesweiten Protesten gegen strukturellen Rassismus gekommen war. Der Begriff "Dixie" wird oft mit der Ära der Sklaverei in Verbindung gebracht.

Mit Informationen von dpa