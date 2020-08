Die documenta: place to be und bald ein eigenes Institut

Gerade erst ist mit Birgitta Koers die neue Leiterin des documenta-Archivs ernannt worden. Ihr sind 400.000 Euro zur Digitalisierung der Materialien versprochen. Land, Stadt und Bund übernehmen mit 24 Millionen Euro die Finanzierung des neu zu schaffenden Baus für das documenta Institut. Und dann gibt es noch drei zusätzliche Professuren für Ausstellungsstudien. Kassel macht Nägel mit Köpfen.

Der Präsident der Universität Kassel, Professor Reiner Finkeldey, formulierte auf einer Pressekonferenz die hohen Erwartungen der Öffentlichkeit: "Ich wünsche mir dabei ein Institut, in dem sich Künstler, WissenschaftlerInnen, vielleicht der interessierte Kasseler Bürger und die internationale ExpertIn begegnen können. Das einem kunstinteressierten Kasselener aus Oberzwehren dann am Ende genauso vertraut ist wie der KunstkritikerIn aus New York".

Budes Herkulesaufgabe

Das hört sich einleuchtend an, beschreibt aber die Herkulesaufgabe, die dem Gründungsdirektor Heinz Bude zugemutet wird. Der allerdings zeigte sich auf der Pressekonferenz optimistisch, inspiriert und intellektuell überaus mitreißend.

"Man braucht so etwas wie ein Rätsel, das man lösen will". Und welches Rätsel es für das Institut zu lösen gilt, deutete der Soziologieprofessor auch gleich an: "Es sieht so aus, als ob es heute ein place to be ist, auf einer documenta gewesen zu sein, weil es den Eindruck gibt, dass es dort irgendwie um Konzepte, Kontakte und um Kompetenzen geht. Was ist da los, dass man sagt, bei Gegenwartskunst ist etwas zu erkennen, was in der Gesellschaft passiert? Und nicht nur in der Gesellschaft in Kassel, sondern in der Weltgesellschaft?"

Zeitgenossenschaft im Spiegel der Gegenwartskunst

Und ein place to be ist die documenta in den Augen des Gründungsdirektors vor allem deshalb, weil sie uns im Spiegel der Gegenwartskunst zu "Zeitgenossen" macht. Und diese Frage, wie man in einer Welt der extremen Ungleichzeitigkeit und Verwerfungen ein Zeitgenosse sein kann – das erscheint Heinz Bude zu Recht als Kardinalfrage der Gegenwart. Die documenta könne man als einzigartiges Modell für dieses Erlebnis der Zeitgenossenschaft verstehen.

"Eine Forschungsaufgabe des Instituts besteht sicherlich darin, das Modell documenta in seinem Werden über die verschiedenen Ausstellungen zu rekonstruieren", sagt Bude. "Was ist das eigentlich für ein Modell, das so wahnsinnig erfolgreich auf der Welt geworden ist? Es geht um kuratorisch inszenierte Zusammenstellungen von Arbeiten, wie man das heute so schön nennt, von Arbeiten unterschiedlichster Herkunft, die eine globale Gegenwart anschaulich machen".

Kein Zweifel, dieser Gründungsdirektor ist in der Lage, das kategoriale Gerüst einer entsprechenden Forschungsarbeit vorzugeben. Und die Klarheit der Forschungsrichtung dürfte entscheidend sein, um das Projekt documenta Institut nicht nur in der Fachwelt, sondern auch beim Publikum sinnvoll erscheinen zu lassen. "Im konkreten Fall geht es immer darum, Analysen kuratorischer Inszenierung, politischer Repräsentation, sozialer Formierung und ästhetischer Anmutung ineinander zu arbeiten“.

Das documenta Institut - ein wichtiger Versammlungsort

Das mag jetzt wie Begriffshuberei erscheinen, aber tatsächlich ist das Interessengeflecht, in dem jede documenta sich bewegt, alles andere als einfach oder augenblicklich erkennbar. Aber das documenta Institut darf eben nicht nur kategoriales Gerüst bleiben, sondern muss auch konkreter Ort, muss Architektur werden. Das Institut, wo immer es auch gebaut werden wird, soll Versammlungsort der Stadtgesellschaft sein. Nur so – und das scheint allen Beteiligten klar zu sein – kann das Unternehmen gelingen.