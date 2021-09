Gründung bei Venedig: Würzburg im Netzwerk für Tiepolo

Dreizehn Städte und Gemeinden, Museen und andere Kultureinrichtungen sind an einer neuen Initiative beteiligt, die sich das Ziel gesetzt hat, Giovanni Battista Tiepolo und seinen Söhnen zu einer europaweiten Sichtbarkeit zu verhelfen. Am Freitag treffen sich die meisten der rund dreißig Beteiligten zur ersten Vollversammlung in Mirano bei Venedig. Damian Dombrowski, Direktor der Neueren Abteilung des Würzburger Universitätsmuseums, wurde sowohl in das Lenkungsgremium als auch in den wissenschaftlichen Beirat des Netzwerks berufen.

Wichtige Tiepolo-Werke befinden sich in Würzburg

"Kein anderer Tiepolo-Ort ist so prominent vertreten wie Würzburg", freut sich Dombrowski: "Stadt, Land und Universität bilden eine Trias, die einen substanziellen Beitrag zu den Anliegen des Netzwerks leisten kann." Die Beteiligten planen eine Kulturroute von der Lombardei bis ins Friaul, von Venedig bis Würzburg und im Idealfall bis Madrid – die "Rete dei Luoghi dei Tiepolo". Der Europarat fördert solche länderübergreifenden Wege, die zu einem gemeinsamen und lebendigen Kulturerbe beitragen sollen. "In Würzburg ist Tiepolo zu einem reichen Mann geworden", so Dombrowski: "Nun arbeitet Würzburg daran mit, den Reichtum seiner Kunst einem noch breiteren Publikum zu erschließen."

Unter den 45 bestehenden Routen sind beispielsweise die "Via Habsburg", die "Routen der Reformation" oder die "Straße des Eisernen Vorhangs“, aber auch so berühmte Strecken wie der Jakobsweg oder die Hanse.