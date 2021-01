Gründerin des Münchner "Lyrik-Kabinetts" Ursula Haeusgen tot

Lange Jahre schätzten die Raucher unter den Dichtern und Lesern das Lyrik-Kabinett als einen der wenigen Orte, wo der Tabak noch freizügig konsumiert werden konnte – nicht zuletzt von Ursula Haeugen selbst. "Wie eine Puffmutter stehe ich bei Lesungen draußen und schaue, wie viele kommen", sagte sie einmal dem "Cicero". Kein Geringerer als Raoul Schrott lobte einmal, das Lyrik-Kabinett sei "überhaupt nicht elitär": "Das ist einer der zugänglichsten Orte, den ich kenne." Die Tätigkeit von Haeusgen würdigte er als "wirklich eine selbstlose, liebende Angelegenheit". Die Mäzenatin selbst sagte dem BR einmal, sie habe das Lyrik-Kabinett immer als "Angebot an die Öffentlichkeit" verstanden: "Die Lyrik fordert jeden Einzelnen zum Dialog heraus."

"Lyrik stellt mehr Fragen, als sie beantwortet"

Im Hinterhof des Instituts für Komparatistik in der Münchner Amalienstraße durfte Haeusgen 2004 auf 66 Jahre ein Grundstück pachten und darauf einen Kubus bauen, der fortan zum Treffpunkt aller Menschen wurde, die in der schnellen, oberflächlichen Medienwelt noch den Wert und Gehalt von Lyrik zu schätzen wissen. Zahlreich sind sie ja nicht, die Kenner von Versmaßen, von literarischer Symbolik. Wie hatte Holger Pils mal gesagt? "Lyrik wirft manchmal mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt."

Drei Viertel der Gesamtkosten für das Lyrik-Kabinett, das die zweitgrößte Poesiesammlung Europas beherbergt, werden aus den Mitteln von Haeusgens Stiftung bestritten, nur der bescheidene Rest stammt aus Zuschüssen vom Freistaat Bayern und der bayerischen Landeshauptstadt, auch von Spenden. Der Jubiläumsband, der zum 30. des Lyrik-Kabinetts erschienen ist, trägt den Titel "Im Grunde wäre ich lieber Gedicht", was Ursula Haeusgen zu Tränen rührte. Seit 2006 war sie übrigens auch als Herausgeberin tätig, in der Reihe "Edition Lyrik Kabinett".

Minister: "Immerwährendes Denkmal der Literaturszene"

Der bayerische Kunstminister Bernd Sibler schrieb in seinem Nachruf: "Mit dem Tod von Ursula Haeusgen betrauern wir den Verlust einer großen Kunst-Mäzenin und Lyrik-Patin im Freistaat. Viele Jahre lang hat sie ihr Leben und Wirken der Poesie verschrieben und wollte das Erlebnis 'Lyrik' möglichst vielen Menschen zugänglich machen. So hat sie in privater Initiative, mit starkem Willen und nicht zuletzt unter Einsatz erheblichen Vermögens dieses couragierte Ansinnen in die Realität umgesetzt. Mit dem Lyrik Kabinett in München hat sie buchstäblich einen Raum für das ästhetisch-sinnliche Erleben von Poesie geschaffen – einen Zen-Garten der Lyrik – und sich zugleich ein immerwährendes Denkmal in der bayerischen Literaturszene gesetzt."