Das Modelabel "Grubenhelden" auf der New York Fashion Week

Kohlekumpel goes Big Apple: Für Matthias Bohm, Gründer des Gladbecker Modelabels Grubenhelden, ist klar: Die Zechen sind dicht, aber das Ruhrgebietskind will ihre Story in die Welt tragen: "Wie kann ich meinem Opa, der Bergmann war, besser danke sagen und allen Bergleuten danke sagen, als der ganzen Welt von unserer Geschichte zu erzählen? Wir machen Mode. Und wohin geht es im Bereich Mode als auf die größte Fashion Show der Welt? Und das ist Nach New York."

Bergbau-Charme in New York

Vier echte Bergleute auf dem Catwalk in einer der hippsten Ecken von Manhattan: Nach Tagen des Rummels liefen die perfekt gestylten Bergleute wie am Schnürchen. Kohlekumpel Klaus Pütz war dabei klar im Vorteil: "Ich war schon hier zur Fashion Week, hab mir die angeguckt, da war natürlich Bling-Bling – und hier ist jetzt unser Bergbau-Charme." Zwischen langbeinigen Models in hipper Streetwear zogen sich die Kumpels in einem nachgebauten Waschraum um und krempelten ihre Ärmel hoch.