"Groteskes Spektakel": Darum wird Putin mit Odysseus verglichen

"Ich glaube, wenn es nicht acht Jahre Gehirnwäsche gegeben hätte, hätte es nicht die Unterstützung für Putin gegeben, die er brauchte, um diesen Krieg zu entfesseln", sagte die kremlkritische russische Journalistin und Unternehmerin Natalia Sindejewa (51), die gerade von ihrem Exil in Amsterdam aus einen Neustart ihres in Russland eingestellten TV-Senders "Doschd" versucht. Das Programm soll den Sommer über zunächst stundenweise ausgestrahlt werden, ab Herbst dann wieder als Vollprogramm, wie Sindejewa dem Portal "Holod" sagte.

Inhaltlich soll der Sender "sehr humanistisch" sein und eine klare Antikriegs-Botschaft vermitteln, so die Investorin, die damit ein Signal gegen innerrussische Zustände senden will: "Die russische Gesellschaft wurde einem Experiment unterzogen - grausam und schrecklich. Viele Jahre lang wurde die Gesellschaft gezielt, über verschiedene Kanäle, in verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Argumenten in Freunde und Feinde gespalten, als Vorbereitung auf diesen Krieg, und es wurde erklärt, dass die ganze Welt gegen Russland vereint sei, dass die NATO mit uns kämpfen wolle."

"In diesem Sinne waren wir nie objektiv"

Die von der Propaganda verblendeten Menschen bräuchten "Hilfe", argumentiert Sindejewa, die mit ihrem Sender Geld verdienen muss, und vor allem sei ein unvoreingenommener Dialog nötig. Über die Erfolge von Putins Medienapparat dürfe man nicht "enttäuscht" sein, sondern es gelte vielmehr, die Konsequenzen zu ziehen und auf Beschimpfungen nicht mit Gegenbeschimpfungen zu antworten: "Es gibt keine Objektivität in unserer Lage und in der Position jedes normalen Journalisten. Es gibt eine Tatsachenobjektivität, ja. Es kann keine Objektivität [an sich] geben. Ich bin ein handelndes Subjekt, ich stelle einen Chefredakteur mit bestimmten Ansichten ein, er stellt ähnliche Journalisten ein. In diesem Sinne waren wir nie objektiv, wir haben immer unsere Position vertreten. Und jetzt stehen wir definitiv auf der Seite des Guten, nicht des Bösen."

"Sie hofften, Erinnerung auszulöschen"

Ganz anders sieht das der im arktischen Archangelsk lebende Schriftsteller und Publizist Andrei Rudalew (47), Kolumnist der "VN-News", der in einem durchaus originellen Beitrag argumentiert, Putin räume endlich auf in Russland, wie einst Odysseus in seiner Heimat Ithaka, wo sich Homer zufolge leichtlebige und geldgierige Freier um Penelope scharten, der vereinsamten Gattin des abwesenden Helden.

Mit Verweis auf alle Liberalen in der russischen Gesellschaft schreibt Rudalew: "Überhaupt passt das Bild von Penelopes Freiern aus Homers 'Odyssee' sehr gut zu all unseren kulturellen Realitäten seit mindestens dreißig Jahren [seit dem Zusammenbruch der UdSSR]. So betraten sie ein fremdes Haus, begannen dort ihre eigene Ordnung einzurichten, frönten Festen und Ausschweifungen. Sie hofften, die Erinnerung an den ehemaligen Besitzer für immer auszulöschen."

Tatsächlich hält Rudalew die Dominanz der europaorientierten russischen Reformer in den Umbruchjahren seit 1991 für schädlicher als die Zensur unter Stalin. Sie hätten ein "Monopol" gehabt auf die Definition von künstlerischer und journalistischer Qualität, schimpft Rudalew, und diesbezüglich "ihre Keule" gegen Andersdenkende geschwungen.

Ungewohnt intellektuell wird der Putin-Fan, weil er keinen Geringeren als den großen französischen Denker und Kulturkritiker Roland Barthes (1915 - 1980) zitiert. Der nämlich habe auf den Kolonialismus bezogen mal behauptet, wenn jemand von außen einem "fremden Land seine Geschichte" wegnehmen wolle, werde die zunächst als "groteskes Spektakel" lächerlich gemacht. Genau das sei mit der russischen "Nationalkultur" seit dem Untergang der Sowjetunion geschehen.

"Zensur galt als schrecklich und zerstörerisch"

Einziges Anliegen der Mediengewaltigen sei es gewesen, die Russen als "dieselben Menschen wie alle Europäer" hinzustellen und ihre angebliche "Einzigartigkeit" als "bedauerliches Missverständnis" hinzustellen: "Daraus wurde die nicht gerade schlaue Schlussfolgerung gezogen, dass im kulturellen Bereich keine Verbote und Einschränkungen mehr gelten sollten, da Zensur als schrecklicher und zerstörerischer Einfall galt, während fortan grenzenlose Freiheit nach dem Grundsatz 'jeder wie er will' herrschen sollte, wobei vor allem Abriss und Zerlegen die Hauptmethoden waren."

Unter dem Deckmantel von Lobeshymnen auf die Zensurfreiheit, sei die "heimische kulturelle Tradition" vernichtet worden, um "alle Hindernisse bei der Umsetzung des utopischen Projekts einer gesamteuropäischen Erneuerung zu beseitigen". So sieht es die offizielle Kreml-Propaganda, die sich nach Kräften bemüht, aus dem Angriffskrieg auf die Ukraine einen Kulturkampf zu machen, dabei tatkräftig unterstützt von der russisch-orthodoxen Kirche. Letztlich geht es um die Gegnerschaft zum westlichen Individualismus und Hedonismus, dem die russische "Opferbereitschaft" und "Vaterlandsliebe" entgegen gestellt werden.

"Wie viel kostet dich die Maske?"

Nicht wenige haben es aufgegeben, mit Leuten wie Rudalew im Gespräch zu bleiben. Nicht jedoch die eingangs zitierte Natalia Sindejewa: "Sie werden mir jetzt sagen: Wie kann man mit Kriminellen ins Gespräch kommen? In manchen Fällen ist es sogar notwendig. Mit denen jedoch, die ihre Seele vollständig dem Teufel verkauft haben, ist es unmöglich." Schwarzweiß-Denken sei in jedem Fall falsch, und sie selbst sei interessiert, die Gedankengänge von mutmaßlichen "Mitläufern" wie der russischen Zentralbankchefin Nabiullina und anderen zu erkunden: "Ich möchte die Motive verstehen – was geht in deinem Kopf vor, wie viel kostet dich die Maske, die du aufsetzt, oder glaubst du wirklich schon daran? Ich glaube, dass man jedem eine Chance geben sollte."

"Ohne Verbote geht da nichts"

Ob diese "Chance" auch angenommen wird, steht dahin: Duma-Vorsitzender Wjatscheslaw Wolodin (58) forderte jüngst das "vollständige Verbot nicht-traditioneller Lebensweisen", eine Umschreibung dafür, alle missliebigen Äußerungen unter Strafandrohung zu unterdrücken. "Zensur muss sein", jubelte dazu das rechtsnationalistische Portal "Tsargrad": "Und zwar überall, im Showbusiness, in der Kunst, im Theater, überall, wo auch immer. Denn wenn Tschechow von einem Menschen mit zweifelhafter [sexueller] Orientierung interpretiert wird, egal ob Mann oder Frau, bringt er auch seine eigenen schmerzbereitenden Vorstellungen von der Schönheit, vom Großen, vom Wertvollen mit ein. Er sendet, was er will."

In diesem Fall wird nicht bis zur Odyssee zurückgegriffen, sondern gleich bis zum Alten Testament, wo die Städte Sodom und Gomorra bekanntlich Opfer ihrer Lasterhaftigkeit werden. Das gelte es unbedingt zu verhindern: "Ohne Verbote geht da nichts."