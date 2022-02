Großverleger spendet 500.000 Dollar für Kampf gegen Buch-Zensur

Er ist der Chef des mit Abstand größten Verlagskonzerns der Welt: Der aus Arnsberg stammende Markus Dohle (53) ist Vorstandsmitglied bei Bertelsmann und leitet mit der Gruppe Penguin Random House ein Buch-Imperium aus rund 250 Verlagen, die jährlich etwa 15.000 Titel herausbringen. Jetzt gründete er den "Dohle Book Defense Fund" beim PEN America, einer Organisation, die sich für Zensurfreiheit einsetzt, und will ihn mit insgesamt 500.000 US-Dollar aus der Privatkasse ausstatten, gestreckt auf jeweils 100.000 US-Dollar über fünf Jahre.

Er hofft, dass er damit möglichst viele weitere Investoren dazu bewegt, sich gegen die in den Vereinigten Staaten um sich greifende Bücher-Zensur zu engagieren. Die "New York Times" verweist darauf, dass Dohle in mehreren Ländern gearbeitet hat, in denen die Veröffentlichung "unliebsamer" Bücher von staatlicher Seite immer wieder behindert oder kritisiert wird, zum Beispiel in Polen, Russland und China.

Über die zunehmenden Versuche, direkten politischen Einfluss auf die Lektüre an Schulen und Universitäten zu nehmen, sagte Dohle: "Das ist gefährlich. Es ist unvorstellbar. Und es ist bedeutsam, beeinflusst es doch die Zukunft der Demokratie."

"Wöchentliche Zumutungen und Verbote"

Suzanne Nossel, die Chefin von PEN America, beklagte die immer schärfer werdende Debatte in den USA um die "Reinigung" von öffentlichen Bibliotheken, wobei der Druck von links wie rechts zunimmt. PEN America müsse mehr Leute einstellen, um die vielen Fälle überhaupt noch alle wahrzunehmen und dagegen zu protestieren: "Früher waren wir mit solchen Situationen ein paar Mal im Jahr konfrontiert. Inzwischen haben uns wöchentlich mit Zumutungen und Verboten zu beschäftigen, und zwar in viel größerem Maßstab. Es geht nicht nur um Eltern, die Lehrer und Bibliothekare unter Druck setzen, es geht auch um Gesetzesvorhaben in einzelnen US-Staaten, die festlegen wollen, was Studenten zu lesen bekommen."

Letztlich tobe der Kampf darüber, welche Themen überhaupt noch in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen sollten.