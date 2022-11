Großmeister des Gangsterfilms: Regisseur Martin Scorsese wird 80

Eine düstere Bar, in sepia-rotbraunes Licht getaucht. Die Kamera gleitet an den Gestalten am Tresen vorbei, am Ende steht ein Mann mit Anzug und Krawatte. Es ist Harvey Keitel, er fixiert den Eingang mit seinem Blick. Auf Mick Jaggers "one, two" ein Schnitt, die Kamera fokussiert nun den hereinkommenden Robert de Niro. Wie ein Triumphator, mit zwei Frauen im Arm, den Hut lässig nach hinten geschoben, betritt er die Bar, nach allen Seiten lässig grüßend. Das alles in Zeitlupe, in Slow Motion – ein ziemlich cooles Intro, in dem man schon viel von Scorseses späterer filmischer Handschrift und seiner Vorliebe für den Einsatz von Rockmusik erkennen kann.

Scorseses Themen: Mafia und Kirche

Willkommen im "Hexenkessel" – dem ersten von Scorseses Mafia-Filme, entstanden 1973, dem mit "Good Fellas" oder "Casino" noch einige folgen sollten, bevor der Regisseur seinen Gangster-Star de Niro in "The Irishman" vor drei Jahren als Mobster in die Rente schickte. Die Welt des organisierten Verbrechens hat den bekennenden Katholiken Scorsese schon immer fasziniert. Eben die "Gangs of New York", die Welt der Spielcasinos, blutige Konfrontation, Schuld, Sühne und Erlösung, das sind seine starken Topoi: "Ich war schon immer an Religion interessiert. In dem Teil New Yorks, in dem ich aufwuchs, kam ich viel mit Gewalt in Kontakt und gleichzeitig mit der katholischen Kirche und ihren Werten. Ich wollte das immer zusammenbringen, zum Beispiel in 'Die letzte Versuchung Christi'."

Scorsese brachte Klerus und Gläubige auf die Barrikaden

Mit seiner Interpretation des Leben Jesu Christi brachte Scorsese 1988 weltweit Klerus und Gläubige auf die Barrikaden, in Israel war der Film zeitweise verboten. Dabei wollte der kleinwüchsige Asthmatiker mit den buschigen Augenbrauen von der Lower East Side sogar einmal Priester werden.

Sein biographischer Hintergrund: ein starker südländischer Familienkodex, Respekt und Little Italy. "Ich wuchs auf mit englischen, amerikanischen und italienischen Filmen des Neorealismus", erinnert sich Scorsese. "Ich sah sie im Fernsehen und entdeckte, dass die Leute darin dieselbe Sprache sprachen wie meine Großeltern. Das hieß also, ich komme auch aus Italien. Damit begann ich meine Wurzeln zu begreifen."

Schon mit seinen ersten Filmen "Boxcar Bertha" und "Alice lebt hier nicht mehr" sorgte der junge Regisseur Anfang der Siebziger Jahre in New York für Aufsehen – und dann kam mit "Taxi Driver" und de Niro der Film, der Geschichte machte. Seine befreundeten Kollegen waren damals wie heute Steven Spielberg, Brian de Palma und Filmlegende Francis Ford Coppola: "Francis ist wie mein älterer Bruder. Er lieh mir Geld als ich 'Hexenkessel' drehte und als er dann den fertigen Film sah, engagierte er sofort de Niro für den 'Paten'. Über die Jahre ist er wirklich wie ein hilfreicher älterer Freund gewesen", so Scorsese.

Coppola über Scorsese: einer der bedeutendsten, lebenden Regisseure

Scorsese sei der größte Filmlehrer der Welt, sagte Coppola kürzlich in einem Interview mit dem britischen "Guardian". Und einer der zwei oder drei bedeutendsten lebenden Regisseure. Er sei ein "manischer Cinephiler".

Wenn andere mal zwei Stunden frei haben, erzählt der ihn ebenso verehrende Leonardo DiCaprio, gingen sie spazieren. Scorsese aber schaue sich zu Hause im Heimkino zum wiederholten Mal einen Filmklassiker an, um etwas Neues darin zu entdecken. Statt in teure Hobbies stecke er sein Geld lieber in den Ankauf verschollener Celluloid-Klassiker. Seine Leidenschaft für die Sedimente der Filmkultur schlug sich aber auch in ausgedehnten Dokumentationen über die Geschichte des amerikanischen Kinos oder – zurück zu den Wurzeln – einer filmischen Reise durch Italiens Filmgeschichte nieder.

Aber trotz Oscar und zahlreicher Preise, trotz Kultstatus bei Cineasten, Schauspielerinnen und Schauspielern sowie tiefer Verehrung in der Branche – Scorseses ewiger Spagat zwischen intelligentem Kunstkino und vermarktbarem Publikumserfolg unterliegt auch heute noch eisern dem Diktat Hollywoods: "Ich muss immer noch kämpfen, für das 'Dean Martin Projekt' zum Beispiel. Sie sagen mir, das ist ein teurer Film, der kostete 100 Millionen Dollar, das ist etwas anderes als ein 40 Millionen Film", schildert Scorsese.

Kommender Film: "Killers of the Flower Moon"

Im kommenden Jahr soll Scorseses jüngste Produktion, "Killers of the Flower Moon" bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere haben – ein Thriller über eine Mordserie in einem Indianerreservat, besetzt mit Robert de Niro und Leonardo DiCaprio. Mit Musik seines langjährigen Freundes, Robbie Robertson, dem Gitarristen von "The Band", dessen legendäres Abschiedskonzert "The Last Waltz" er 1978 dokumentierte, später gefolgt von Konzertfilmen mit den Stones und Dokus über Bob Dylan und George Harrison.

Und dann plant der nimmermüde Filmbesessene noch eine Serienadaption seines New York-Epos "Gangs of New York". Scorseses Credo: Leben = Arbeit = Kino. Ein manischer Perfektionist – immer auf der Suche nach der besten Einstellung und dem besten Schnitt: "Irgendwann kommen sie dann immer zu mir und sagen: Marty, wir müssen den Film jetzt dann in die Kinos bringen. Und ich sage immer: Kann ich denn nicht noch ein bisschen daran arbeiten?"