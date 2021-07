Großmeister der deutschen Fotografie: F.C. Gundlach ist tot

Alle nannten ihn nur F.C. Gundlach: Franz Christian Gundlach. Er arbeitete als erfolgreicher Modefotograf, aber ihm gelang es auch immer wieder, die großen Stars der Zeit vor seine Kamera zu bekommen: Von Soraya, Zarah Leander, Romy Schneider oder Hildegard Knef machte er einfühlsame Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Am Freitag ist F.C. Gundlach im Alter von 95 Jahren gestorben, wie jetzt eine Sprecherin der Elbschloss Residenz, wo Gundlach zuletzt lebte, bestätigte.

Models vor berühmten Bauwerken

"Jedes Porträt ist ein Dialog. Wenn man zusammenfindet, ist es wunderbar", sagte der Fotograf einmal in einem dpa-Interview. Berühmt wurde Gundlach vor allem dank seiner Modefotografie. Lange Zeit fotografierte er für die großen Illustrierten wie "Film und Frau" und "Brigitte". "Mir war auch immer wichtig, Impulse aus der Kunst in den Bildern aufzugreifen", betonte er selbst.

So suchte Gundlach für seine Modeaufnahmen gezielt berühmte Bauwerke und schuf stilistisch reduzierte, avantgardistisch klar komponierte Fotos, die selbst zu Kunstwerken wurden. Er platzierte seine Mannequins vor der Berliner Siegessäule, vor der im Krieg schwer zerstörten Gedächtniskirche oder den Pyramiden von Gizeh – und immer griff der Fotograf dabei die Linien und Formen der Architektur auf, die sich in der präsentierten Mode und den Posen der Models spiegelt.

Angefangen hatte der 1926 im hessischen Heinebach geborene Gundlach auf einer privaten Fotografieschule in Kassel. Bis 1952 arbeitete er als Assistent und ließ sich danach als freischaffender Fotograf nieder. Anfangs waren seine Fotos bestimmt von der existenzialistischen Atmosphäre im Paris der Nachkriegszeit.

Vom Fotografen zum Sammler und Ausstellungsmacher

Ende der 1960er Jahre wechselte Gundlach die Seiten und gründete in Hamburg das Dienstleistungsunternehmen "Professional Photo Service" (PPS). Später kam die "PPS-Galerie F.C. Gundlach" dazu - die erste reine Fotogalerie in Deutschland. Anfang der 1990er Jahre verkaufte Gundlach seine Firma und wurde zum leidenschaftlichen Sammler und Ausstellungsmacher.

Im Jahr 2000 übertrug er seine umfangreiche Sammlung in eine Stiftung, die als Dauerleihgabe in dem von ihm gegründeten Haus der Photographie in den Hamburger Deichtorhallen ihre Heimat fand.

Mit Material der dpa