Großkonzerte in Bayern: Braucht München eine neue Megahalle?

Samstagabend im Olympiapark in München: Jogger ziehen mit Stirnlampen ihre Runden, auf den Reklametafeln flimmern bunte Konzertankündigungen. Namen wie Sarah Connor, Andrea Berg oder Rainhard Fendrich stehen darauf. Dahinter, im Dunkeln, die Umrisse der frisch renovierten Olympiahalle. Nach 13 Jahren Sanierung ist sie technisch auf dem neusten Stand. Wirtschaftsreferent Christian Baumgärtner von der CSU ist trotzdem unzufrieden: "Nach München kommen nicht mehr so viele Veranstalter wie in andere Städte Deutschlands. Es reicht ein Blick in den Veranstaltungskalender, um zu sehen, wie viele Veranstaltungen in anderen süddeutschen Städten gastieren und nicht mehr in München."

Wo München hinterherhinkt: die Größe der Eventhallen. Auch wenn die Olympiahalle 15.500 Leute fasst, kann sie nicht mithalten mit einer Lanxess Arena in Köln, in die rund 20.000 Menschen passen. In der Vergangenheit hat man sich immer ganz gut arrangiert, meint Olympiapark-Geschäftsführerin Marion Schöne: "Wenn ein Künstler wirklich mehr als diese 15.500 zieht, gibt es bei uns eine Doppelshow oder auch eine Dreifachshow. Wir hatten Helene Fischer im Jahr 2018 fünfmal hintereinander."

Eine multifunktionale Megahalle als Landmark

So kann München in Zukunft aber nicht konkurrenzfähig bleiben. Das glauben zumindest die Privatinvestoren der SWMunich Real Estate GmbH. Sie wollen eine neue multifunktionale Megahalle schaffen, die 20.000 Personen fasst soll. Die Kosten laut Sprecher Jan Manz – rund 250 Millionen Euro. Geplant ist ein Bau mit Landmarkcharakter, der anzieht und fasziniert: "Es soll eine Architektur sein, die nicht nur von außen, sondern auch von innen gut ist."

Lange Zeit haben die Investoren nach einem passenden Grundstück gesucht und sind dann auf dem Flughafengelände in Freising fündig geworden. Die Stadt München ist von der Idee alles andere als begeistert. Wirtschaftsreferent Baumgärtner meint, solche großen Veranstaltungsräume gehören nach München . "Wir wollen ja die damit verbundenen touristischen Effekte nutzen: Dass Gäste in München übernachten, sich Sehenswürdigkeiten anschauen, in München essen und trinken und im Einzelhandel einkaufen."

Gefährlich ist das Projekt auch für den Olympiapark in München, der einen Großteil der Tourneen bis jetzt abgegriffen hat. Die Investoren wiegeln ab, es gehe nicht um Konkurrenz, der Kuchen sei groß genug für alle: "Wir treten nicht an, um irgendjemandem etwas wegzunehmen, sondern wir glauben vielmehr daran, dass es mit dem erweiterten Angebot eine vergrößerte Vielfalt geben wird."

Olympiapark-Geschäftsführerin Schöne können sie damit nicht überzeugen. Sie geht davon aus, dass sämtliche Veranstalter, Künstler und Zuschauer erstmal in diese neue Halle gehen wollen, wenn sie mal steht: "Es wird eine Konkurrenzsituation geben und natürlich muss man jetzt überlegen, wie geht man damit um."

Gegenoffensive: Zweite Halle im Olympiapark?

Die Antwort der Stadt München lautet: Gegenoffensive. Wirtschaftsreferent Baumgärtner hat von einer zweiten großen Konzerthalle gesprochen, die im Olympiapark gebaut werden soll. An der Stelle, wo jetzt das Eissportzentrum steht. Die Investoren der SWMunich Real Estate bezweifeln, dass das logistisch funktionieren kann und auch Olympiapark-Geschäftsführerin Schöne ist vorsichtig.

Die Flinte ins Korn werfen will Marion Schöne jedenfalls nicht. Sie glaubt, dass es eine Lösung gibt, kann sich auch vorstellen, dass der Olympiapark sich ganz einfach umorientiert – zum Beispiel wieder einen größeren Schwerpunkt auf den Sport setzt: "Das sind unsere Werte, die wir hier verfolgen. Da muss es nicht immer noch größer und bigger und alles noch mehr Geld fließen, sondern es muss sich hier tragen und es muss Leben im Park herrschen. Das ist die Zielsetzung und die sollten wir, glaube ich, alle gemeinsam verfolgen."

Noch ist das Grundstück am Flughafen nicht verkauft und der Aufsichtsrat hat die Entscheidung weiter vertagt, weil die Stadt München darauf gedrängt hat. Verhindern kann die Stadt den Verkauf aber nicht – dafür reichen die Anteile am Flughafen nicht aus. Und er wäre dann der Startschuss für das kühne Bauprojekt, von dem die Investoren träumen, dass es 2025 fertiggestellt wird.