Großes Erbe, kein Museum: Römerexperten kritisieren Augsburg

In die Freude darüber, dass die rund 2.000 Jahre Münzen endlich öffentlich ausgestellt werden können, mischt sich Bitterkeit. Altertumsexperte Salvatore Ortisi von der LMU München sagte dem BR, es sei überfällig, dass Augsburg sein römisches Erbe endlich angemessen präsentiere - nicht nur in einer Ecke des Zeughauses.

Ortisi, der auch dem historischen Verein Pro Augusta vorsteht, sagte, er könne nicht verstehen, dass die Augsburger Stadtspitze nach derart außergewöhnlichen Funden wie dem Münzschatz immer noch zögere, endlich offen über einen Neubau oder eine rasche Sanierung des Römischen Museums zu sprechen. Das Museum ist wegen Baumängeln seit Jahren geschlossen.

Eine der besten römischen Sammlungen bundesweit

Es sei ein Trauerspiel, dass seit Jahren in Augsburg Fundstücke von internationalem Rang in den Depots verstauben würden, so Antikenexperte Ortisi. Wenn überhaupt könnten sie nur in anderen Städten gezeigt werden. Auch Christoph Flügel, Fachreferent der Nichtstaatlichen Museen in Bayern, ist Ortisis Ansicht. Augsburg hätte sicher ein römisches Museum verdient, sagt er. "Das war ja immerhin die Provinzhauptstadt. Auch vom Fundbestand hat Augsburg eine der besten römischen Sammlungen in ganz Deutschland."

Vergleich mit Trier ist angebracht

Aus Flügels Sicht lässt sich Augsburg durchaus mit anderen Römerstädten wir zum Beispiel Trier vergleichen. Doch anders als dort, ist in Augsburg das frühere Römermuseum wegen Problemen mit der Statik seit fast zehn Jahren dicht. Es scheint auch unwahrscheinlich, dass die ehemalige Dominikanerkirche überhaupt wieder als Museum ertüchtigt werden kann. So müssen Geschichtsinteressierte derzeit etwa in die Antikensammlung nach Kiel fahren. Dort sind aktuell Leihgaben aus Augsburg in einer Sonderschau zu sehen.

Nicht nur die Münzen sind von Interesse

Die Augsburger Archäologie-Professorin Natascha Sojc hofft ebenfalls, dass bald ein Platz für ein neues Römisches Museum in Augsburg gefunden wird: Augsburg sei, das würden die Funde vom Frühjahr zeigen, das "älteste Militärlager in Bayern" und damit ein "unique selling point", so die Wissenschaftlerin. Um so etwas würden sich andere Kommunen reißen. In Augsburg fehle es wohl am politischen Willen: "Stellen Sie sich vor, das wäre in München gefunden worden", so Sojc über die Funde aus der Wertach.

Augsburg will zunächst digital präsentieren

Die Augsburger Stadtspitze indes hat zuletzt mehrfach auf die knappe Finanzsituation verwiesen und will deshalb zunächst vor allem auf digitale Präsentationen setzen - neben der aktuellen Interimsausstellung im Zeughaus. Dort wird noch bis Mitte Januar ein Teil des römischen Silberschatzes samt weiterer Grabungsstücke zu sehen sein. Der Rest der Münzen wird an der Universität in Tübingen restauriert und katalogisiert.