Großer Kulturpreis der Stadt Nürnberg an "ensemble KONTRASTE"

Neben dem "ensemble KONTRASTE" aus Nürnberg dürfen sich fünf weitere Künstler und Einrichtungen aus unterschiedlichen Kunstsparten über die mit jeweils 5.000 Euro dotierten diesjährigen Kunstpreise freuen: die Tänzerin, Choreografin und Performancekünstlerin Barbara Bess, der Songwriter und Musiker Jan Bratenstein, der Literat Philip Krömer, der Verein "kunstbunker – Forum für zeitgenössische Kunst" sowie "Edel Extra – Verein zur Förderung ästhetischer Prozesse e.V."

Musik in allen Tonlagen

Der Name ist Programm – schon seit 1990 übt sich das "ensemble KONTRASTE" in musikalischer, kontrastreicher Unberechenbarkeit. Die Musiker und Musikerinnen bereichern mit ihrer Musik Stummfilmklassiker, arbeiten mit Theatergruppen zusammen und untermalen und begleiten Videokünstler und Maler bei ihren Aktionen sowie Literaten bei ihren Lesungen. Dabei sprengen sie alte Traditionen und das immer auf höchstem musikalischem Niveau. Sie kooperieren mit Kindertheatergruppen wie dem Theater Pfütze oder Tristans Kompagnons, mit dem Opernsänger Christoph Prégardien und dem Komponisten, Gitarristen und Rapper Gene Pritsker.

Experimentierfreude für alle

"Der spartenübergreifende Ansatz und die Experimentierfreude machen das "ensemble KONTRASTE" zu einem besonderen Akteur im Kulturleben, der nicht nur die etablierten Kreise anspricht, sondern Kultur auch an neue Zielgruppen und ungewohnte Orte trägt", heißt es in der Begründung der Stadt und weiter: "Das mutige Programm mache Lust auf das Entdecken von Neuem und Unbekannten, fördere Dialoge und Auseinandersetzung."

Tanz: Barbara Bess

Die diesjährigen Kunstpreise der Stadt gingen an Künstlerinnen und Künstler der Sparten Tanz, Musik und Literatur: die Choreografien, Tänzerin und Performancekünstlerin Barbara Bess will mit ihren intensiven Arbeiten ihre Betrachter im wahrsten Sinne des Wortes "bewegen", so die Mitteilung. Seit über zehn Jahren präge sie mit ihren Arbeiten die regionale Tanz- und Performanceszene. Ihr Anliegen: Der Betrachter soll neue Sichtweisen auf scheinbar Gewohntes, auf den Körper, den Raum und die eigene Umgebung erhalten.

Musik: Jan Bratenstein

Der 30-jährige Songwriter, Sänger und Gitarrist Jan Bratenstein bezeichnet seinen eigenen Stil als "Angry Antifolk". Der Nürnberger ist Mitglied der Band Folk's Worst Nightmare und tritt auch als Autor und Moderator in Erscheinung. Außerdem bietet er mit dem Format "Sing-In" jungen Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern eine Plattform.

Literatur: Philip Krömer

Dritter Preisträger ist der in Amberg geborene Autor Philip Krömer, der – so die Stadt – als wichtige Stimme der jungen Literaturszene und als ein "sprachmächtiger Erzähler virtous komponierter Romane und Kurzgeschichten" gilt. Außerdem bietet er innovative neue Lesungsformate wie die Reihe "Alle meine Freunde" in Erlangen an.

Kunstbunker und Edel Extra

Neben den drei Künstlern erhalten auch zwei Vereine für ihre Arbeit die Auszeichnung. Zum einen der "kunstbunker e.V. - Forum für zeitgenössische Kunst", der seit über 25 Jahren ein wichtiger Teil der Nürnberger Kunst- und Kulturlandschaft sei. Zum anderen "Edel Extra – Verein zur Förderung ästhetischer Prozesse e.V." mit Sitz in einer ehemaligen Bäckerei in Gostenhof. Die Stadt sieht in Edel Extra eine wichtige Brücke zwischen Subkultur und den Institutionen der sogenannten Hochkultur und den Bildungseinrichtungen.

Die Preisträger wurden am Dienstag (22.07.20) in einer nichtöffentlichen Sitzung im Nürnberger Stadtrat beschlossen. Der Stadtrat folgte den Vorschlägen des Kulturausschusses.