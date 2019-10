Stuttgart bietet faszinierende Einblicke in die Welt der Azteken

Um den Kreislauf von Entstehen und Vergehen in Gang zu halten, sollten auch die Menschen Opfergaben bringen – vor allem Tiere und Pflanzen. Doch es gab auch Menschenopfer. Nach aztekischem Glauben waren sie gleichwertig mit anderen Geschöpfen – also durfte es keine Ausnahme geben. Allerdings übertrieben die Spanier beim Thema Menschenopfer, um ihre eigene Religion in ein besseres Licht zu rücken.

Missionierung und Inquisition

Auch darüber hinaus haben die Katholiken großen Schaden angerichtet, sagt Museumsleiterin Ines de Castro: "Die katholische Kirche war natürlich – durch die Missionierung – Bestandteil der Eroberung. Es gab eine sehr starke Inquisition in Mexiko und dadurch ist sehr viel zerstört worden. Es gab Bücherverbrennungen, Statuen wurden zerstört, Menschen getötet. Andererseits haben wir durch die Beschreibungen der Ordensleute auch einen sehr guten Einblick in diese Kultur."

Eine Kultur, die vom Opferritual geprägt ist – und die in Mexiko bis heute lebendig ist.

Die Große Landesausstellung "Azteken" kann vom 12. Oktober 2019 bis 3. Mai 2020 im Linden-Museum Stuttgart besucht werden.