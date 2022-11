"Große Hartnäckigkeit": "Sprachpapst" Wolf Schneider gestorben

Ein Autor müsse sich "wirklich quälen", wenn er für seine Leser verständlich schreiben wolle, sagte Wolf Schneider mal in einem Interview. Es reiche eben nicht aus, die Grammatik und die Rechtschreibung zu beherrschen. Jeder Text müsse, wenn die Zeit dafür ausreiche, mehrmals überarbeitet werden: "Ich arbeite mich an meinen Büchern halb zu Tode. Ich lese zehn und fünfzehnmal Kontrolle." Von alleine entstehe ein "guter Text'" jedenfalls nicht. Diese Empfehlung habe er mit "großer Vehemenz und Hartnäckigkeit" versucht, Nachwuchsjournalisten zu vermitteln: "Ich habe meine Arbeit getan, mehr kann man nicht."

Gegenüber Twitter war Wolf Schneider übrigens aufgeschlossener als es sein Alter nahelegte: Er schätzte die einstige Begrenzung auf 140 Zeichen, denn das reiche für Bibelverse und sei ein Fortschritt gegen "uferlose Geschwätzigkeit". Allen Journalisten legte Schneider nahe, "mit Feuer" zu schreiben und gegenüber sich selbst misstrauisch zu sein. Der Leser müsse "umworben" werden, denn im Normalfall werde er einen Text nicht bis zum Ende verfolgen. Über schlechte Arbeiten konnte sich Wolf Schneider nach eigenen Worten noch bis ins hohe Alter aufregen, zuvor hatte er die "Machwerke" regelmäßig in seinen Seminaren vorgestellt - "aus Rache".

"Nannen wusste, wie man das überwindet"

Geboren wurde der "Sprachpapst" 1925 in Erfurt und wuchs in Berlin als Sohn eines Rechtsanwalts auf. Im Zweiten Weltkrieg diente er bei der Luftwaffe. Am Tag der deutschen Kapitulation dachte Schneider daran sich zu erschießen, wie er der "Süddeutschen Zeitung" zu seinem 95. Geburtstag sagte. Allerdings habe er sich dann mit Kurt Tucholsky getröstet: "Ich hätte mir doch sehr gefehlt." Er habe aus den schrecklichen Erfahrungen in der NS-Zeit fürs Leben gelernt, so Schneider: "Ich habe meinen Kindern immer gesagt: Wer so etwas mitgemacht hat, der genießt das spätere Leben umso mehr – jedenfalls viel mehr als jemand, der nicht weiß, wie dreckig es einem gehen kann. Noch heute schmiere ich die Butter nicht aufs Brot, sondern lege sie in dicken Scheiben darauf. Weil ich zehn Jahre lang keine hatte."

Nachdem er als Dolmetscher bei der US-Armee tätig gewesen war, begann er seine journalistische Karriere 1947 bei der "Neuen Zeitung" in München. Es folgten Stationen als Agenturjournalist und als Washington-Korrespondent der "Süddeutschen Zeitung". Ab 1966 war Schneider beim "Stern", wo er mit Chefredakteur Henri Nannen bestens harmonierte: "Er war der ganz starke prägende Eindruck, dass man und wie man ringen muss, um das Unwahrscheinliche zu erreichen: Ich schreibe einen langen Artikel und die Leute lesen das zu Ende. Das ist statistisch unwahrscheinlich und Nannen wusste, wie man das überwindet."

"Das schaffen ja nicht alle"

Aus heutiger Sicht befremdlich, dass Schneider vom linken "Stern" zum damals sehr konservativen Axel-Springer-Verlag wechselte. Immerhin: Er sprang Günter Wallraff bei, als der mit seinem Buch "Der Aufmacher" aus dem skandalträchtigen Innenleben der BILD-Zeitung berichtete. Ab 1979 leitete Wolf Schneider die Hamburger Journalistenschule und profilierte sich seitdem als einer der wichtigsten deutschen Stilisten und Sprachkritiker. Nebenbei war er als Gastgeber der NDR-Talkshow im Einsatz. Bei der "Welt" wäre er mit 65 Jahren pensioniert worden, so Schneider, deshalb habe er sich lieber als Sprachkritiker mit 87 selbst in den Ruhestand geschickt.

Zu den populärsten Büchern von Schneider gehören die Bestseller "Deutsch für Profis" (1982) und "Deutsch für Kenner" (1987), alle handschriftlich verfasst: "Das Schreiben mit der Hand, habe ich neulich gelesen, hat einen positiven Einfluss auf das Schreibgefühl und könnte tendenziell bessere Texte hervorrufen, in jedem Fall geht das Korrigieren schneller. So langsam wie ein Computer kann ich nicht arbeiten." Die Einnahmen aus seinen zahlreichen Büchern reichten für ein Leben "in Saus und Braus", brüstete sich Schneider, der sich selbst darüber wunderte, wieviel Geld er mit Vorträgen, etwa i der Werbebranche, verdiente.

Der "Spiegel" fragte den Publizisten übrigens mal, ob es ihn ärgere, dass seine Nachrufe schon vorbereitet seien: "Warum sollte mich das ärgern: Ich bin immerhin einer, für den ein Nachruf vorliegt, das schaffen ja nicht alle." Und dass er die Texte nicht selbst redigieren könne, schien Schneider auch nicht weiter zu quälen: "Ich fürchte nicht, dass man mich nachträglich zur Sau machen könnte."

Wie Wolf Schneiders Familie der Nachrichtenagentur dpa mitteilte, ist der Journalist am 11. November im Alter von 97 Jahren in Starnberg gestorben.