Große Gesangstalente beim Meistersinger-Wettbewerb in Nürnberg

Starke Stimme, toller Ausdruck, sehr gute Technik: Das müssen Sängerinnen und Sänger mitbringen, wenn sie beim internationalen Gesangswettbewerb "Die Meistersinger von Nürnberg" antreten. 2016 hat das Staatstheater Nürnberg den Wettstreit ins Leben gerufen. Alle zwei Jahre sollen sich hier Studierende und Künstlerinnen und Künstler mit erster Berufserfahrung vor einer hochkarätigen Jury messen. Doch die Corona-Pandemie sorgte auch hier für einen Bruch: 2020 fiel der alle zwei Jahre stattfindende Meistersinger-Wettbewerb aus. Deshalb freuen sich in diesem Jahr alle Beteiligten umso mehr darauf.

Konzentration und Kraft für die Meistersinger-Bühne

Max Dollinger stammt aus dem oberfränkischen Hof und freut sich, dass er unter den 22 Halbfinalisten des Wettbewerbs gekommen ist. Im schwarzen Anzug und weißem Hemd singt der Bariton auf der Opernbühne des Staatstheaters Arien von Richard Strauss und Albert Lortzing. Nur begleitet vom Klavier. Das kostet ihn Kraft und Konzentration. Nach dem Auftritt war er "ein bisschen aus der Puste", so der Sänger. Der 26-Jährige hat eine volle Spielzeit am saarländischen Staatstheater in Saarbrücken hinter sich – mit 15 Vorstellungen in 20 Tagen. Der Meistersinger-Wettbewerb sei für ihn wie das Ende eines Marathons, gewissermaßen die Kirsche auf dem Spielzeit-Kuchen, bevor er sich in den Urlaub verabschiedet.