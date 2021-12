Große Filme trotz gebeutelter Branche: Das war das Kinojahr 2021

Filmfest München mal anders

Auch in Bayern gab es Preise: beim verschobenen Bayerischen Filmpreis, als aufgezeichnete Veranstaltung ohne Publikum, gewann die vom BR mitfinanzierte Stefan Zweig Verfilmung "Schachnovelle" als beste Produktion, Oliver Masucci wurde als bester Darsteller geehrt. Und beim Publikumspreis, der erstmals unter den Publikumslieblingen des vergangenen Jahrzehnts vergeben wurde, hatte die Komödie "Leberkäsjunkie" nach dem gleichnamigen Buch von Rita Falk die meisten Stimmen.

Der nächste Film der Eberhofer-Reihe "Kaiserschmarrndrama" war dann für viele Kinobetreiber das ersehnte Licht am Ende des Tunnels: nach sechs Monaten Schließung und über 15 Millionen ausgezahlten Überbrückungs-Hilfen des Freistaats. Mit diesem Film wurde Ende Juni das modifizierte Münchner Filmfest eröffnet – in verkleinerter Form, mit wenigen Kinos samt Abstandsregelungen und Open Air Vorführungen. So wie auch viele Betreiber in Bayern wieder langsam ihren Betrieb hochfuhren.

Cannes man machen

Mehr los war dafür in Berlin und Cannes. An der Cote d'Azur wurde bei dem trotz Kritik und Testmarathon physisch durchgeführten Festival das aufwühlende Fantasy Drama "Titane" von Julia Ducournau mit der Goldenen Palme gewürdigt. Und an der Spree holte man bei der Sommerberlinale zur Freude des regierenden Bürgermeisters Michael Müller Festivalstimmung nach.