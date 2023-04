Große Emotionen beim Abschied von Joana Mallwitz

Joana Mallwitz mag Kontakt auf Augenhöhe und so ging sie beim Empfang des Staatstheaters im Anschluss an ihr letztes philharmonisches Konzert dann auch selbst in die Knie, gesellte sich zu Staatsintendant Jens-Daniel Herzog. Er hatte sich spontan kniend bei ihr bedankt. Noch einmal johlte das Publikum und klatschte sich die Hände noch ein bisschen wunder. Der Applaus wollte zuvor schon in der Halle nicht enden. Allein der Zwischenapplaus vor der Pause dauerte mehr als fünf Minuten.

Besucherin: "Ich finde die Frau toll!"

Das Abschlusskonzert der scheidenden Generalmusikdirektorin war, wie alle ihre letzten Auftritte zuvor - die letzte Oper, das letzte Kammerkonzert - schon nach kürzester Zeit restlos ausverkauft. Das Motto: "Noch einmal die Mallwitz sehen!" "Ich finde die Frau toll, weil sie in jungen Jahren schon so viel Erfolg hat", erklärte eine Besucherin im Foyer der Meistersingerhalle. "Sie lebt die Musik so mit. Das ist ja wie eine Sporteinheit. Und die Haare sitzen perfekt und fliegen mit. Also auch eine Augenweide", ergänzte eine weitere.

Sich der Energie des Abends hingeben

Da wo sich Joana Mallwitz in ihren fünf Jahren in Nürnberg immer am wohlsten fühlte, an ihrem Pult zwischen der Staatsphilharmonie vor ihr und dem Publikum im Rücken, begeisterte sie auch dieses Mal mit ihrer ganz eigenen Art zu dirigieren, mit vollem Körpereinsatz und großen Gesten. Nach der Pause griff die 36-Jährige dann selbst zum Mikrophon und bedankte sich zuerst bei den Besuchern: "Sie sind ein fantastisches Publikum und haben uns ganz viel zurückgegeben. Dafür: Danke." Besonders emotional sprach sie später auch zu ihrem Orchester: "Ich habe das irre genossen, mit Ihnen auf der Bühne zu stehen und finde es genial, wie man einfach alles vergessen kann, wie sie sich der Energie eines Abends hingeben. Sie sind maximal toll."

Eine Karriere voller Superlative

Mit erst 36 Jahren kann Joana Mallwitz auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Mit 27 Jahren wurde sie in Erfurt jüngste Generalmusikdirektion Europas. Zur Spielzeit 2018/2019 wechselte sie nach Nürnberg. Hier wurde sie schon kurz darauf von der Zeitschrift Opernwelt zur "Dirigentin des Jahres" gekürt. 2020 gab Joana Mallwitz dann ihr Debut bei den Salzburger Festspielen und gastiert mittlerweile etwa auch in Paris und den USA. Im Sommer 2021 gab sie ihren Abschied aus Nürnberg bekannt. Im Herbst setzt sie ihre Karriere als Chefdirigentin des Berliner Konzerthausorchesters fort.

Ins Herz der Nürnberger gespielt

Bei ihrem letzten philharmonischen Konzert in Nürnberg würdigte auch die Nürnberger Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU) das Schaffen der scheidenden Generalmusikdirektorin. Mallwitz habe sich in die Herzen der Nürnberger gespielt. Staatsintendant Jens-Daniel Herzog betonte vor allem auch noch einmal ihr besonderes Geschick für die Vermittlung von klassischer Musik. "Sie weiß, dass Kunst nicht nur gemacht wird, sondern auch vermittelt werden muss", so Herzog. Joana Mallwitz hatte in ihrer Zeit in Nürnberg nicht nur die "Junge Staatsphilharmonie" gegründet, sondern auch Expeditionskonzerte ins Leben gerufen, bei denen sie dem Publikum zuerst berühmte Werke der Musikgeschichte erklärt und sie dann zusammen mit dem Orchester gespielt hatte. Sämtliche Expeditionskonzerte waren ausverkauft.

Abschied beim Klassik Open Air

Nach dem letzten Applaus in der Meistersingerhalle mischte sich bei vielen Besuchern Begeisterung mit Wehmut. "Die letzten Konzerte habe ich alle erlebt und war begeistert", erklärte eine Abonnentin des Staatstheaters beim Abschluss-Sekt. "Jetzt müssen wir halt nach Berlin fahren", ergänzte ein Mann am selben Tisch. Der ICE kann aber noch warten. Am 30. Juli kommt Joana Mallwitz noch einmal nach Nürnberg. Dann dirigiert sie vor zehntausenden Menschen im Luitpoldhain das Klassik Open Air.