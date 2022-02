Größtes Theaterfestival Bayerns findet in Bamberg statt

1983 haben August Everding und Ernst Seiltgen die Bayerischen Theatertage ins Leben gerufen. Mittlerweile haben sie sich zum größten Theaterfestival Bayerns entwickelt. Erster Austragungsort war damals Nürnberg, bereits 1984 bekam Bamberg erstmals den Zuschlag. Nach 1992, 1999, 2005, 2011, 2015 finden sie jetzt zum siebten Mal in der Domstadt statt.

Kultur startet wieder durch

"Nach einer entbehrungsreichen Zeit ist Theater, künstlerisch-sinnliche Auseinandersetzung und Unterhaltung mehr denn je gefragt", so heißt es gleich am Anfang auf der Homepage der Bayerischen Theatertage. Lange gab es keine Aufführungen mehr, lange musste auch die Kultur in der Pandemie-Zeit zurückstecken. Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sind bereits aufgehoben, jetzt freuen sich viele auch wieder auf Kunst und Kultur.

Wegweisende Inszenierungen und Arbeiten werden von den Machern der Bayerischen Theatertage in Bamberg versprochen. Fünf Experten waren für die Auswahl der Stücke zuständig, sie sollten vor allem außergewöhnliche Theaterkünstler in die Domstadt holen. Mit dabei ist unter anderem Mehdi Moradpur, Dramaturg an den Münchner Kammerspielen.

Festivalzentrale im ETA Hoffmann Theater

Im ETA Hoffmann Theater selbst wird die Festivalzentrale entstehen, in der Diskussionsrunden, Künstlergespräche, musikalische Abende und auch Tanz stattfinden wird.

Finanziell werden die Theatertage von der LfA Förderbank Bayern unterstützt. Im Jahr 2018 wurde beschlossen, dass sie nur noch alle zwei Jahre stattfinden sollen. Das Corona-Virus verhinderte dann 2020 die Aufführungen. 2021 musste auch Memmingen aufgrund der Pandemie die Veranstaltungen absagen. Die Theatertage in Bamberg finden vom 13. bis 28. Mai statt.

ETAs Todestag

Vielleicht wird auch ETA Hoffmann eine Rolle bei den Theatertagen spielen, denn in diesem Jahr jährt sich sein Todestag zum 200. Mal und er ist Namensgeber des Theaters in Bamberg. Zwar hat der Unruhegeist, Lebemann und Schriftsteller und Komponist nur kurz in der Domstadt gelebt, doch er ist für wegweisende Stücke verantwortlich. "Das Fräulein von Scuderi" war die erste deutsche Kriminalnovelle und Hoffmanns "Undine" gilt als erste deutsche romantische Oper. Und hätte es nicht eine Brandkatastrophe im Berliner Theater gegeben, dann wäre sie auch die erste, die zur Aufführung gekommen wäre.