Größtes IMAX-Kino der Welt eröffnet in Leonberg mit James Bond

Die Projektionsfläche wurde in einer Eishockey-Halle in Kanada eigens fünffach beschichtet, um einen ausreichend hohen Kontrast zu gewährleisten, so Kinobetreiber Marius Lochmann im Gespräch mit dem BR. Derzeit würden die deutschen Techniker von den kanadischen IMAX-Fachleuten eingewiesen.

Anfragen aus der ganzen Welt

Am 30. September, rechtzeitig zum weltweiten Start des neuen, erstmals mit IMAX-Kameras gedrehten James Bond-Abenteuers "Keine Zeit zu sterben", wird das Traumpalast IMAX-Filmtheater eröffnet. Das Seitenverhältnis ist dem früheren 70mm-Filmformat vergleichbar, also der Superbreitwand. Lochmann muss jetzt sehr viel mehr auf Englisch kommunizieren, wie er dem BR sagte, denn er bekommt inzwischen Anfragen aus China und Japan. Kein Wunder also, dass er in nächster Zeit auf von weither anreisende Kinofans aus der ganzen Welt hofft. Ende Dezember soll Lana Wachowskis neuer Blockbuster "The Matrix Resurrections" in Leonberg anlaufen, das schlage bereits "hohe Wellen". Mittelfristig rechnet Lochmann "alle zwei bis drei Wochen" mit neuen, IMAX-tauglichen Filmen.