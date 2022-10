"Grobschlächtig und grausam": Judi Dench kritisiert "The Crown"

Vor allem das nicht-englische, internationale Publikum der Erfolgsserie "The Crown" auf Netflix könne Gefahr laufen, die dort gezeigten Szenen für "ganz und gar wahr" zu halten, so Judi Dench (87), die in der James-Bond-Kinoserie die Rolle der Agentenchefin "M" spielte und schon 1970 von Königin Elizabeth II. zum "Officer" des Orders of the British Empire ausgezeichnet wurde. Dench, die 1988 zur "Dame" geadelt wurde, war acht Mal für den Oscar nominiert, erhielt die Trophäe zwei Mal, und gilt in Großbritannien als unbestrittene Schauspiel-Autorität. Jetzt hat sich die prominente Künstlerin zum Start der fünften Staffel von "The Crown" ab 9. November bei der britischen "Times" mit einem Leserbrief beschwert.

"Während viele 'The Crown' als brillante, aber fiktive Darstellung der Ereignisse anerkennen werden, befürchte ich, dass eine beträchtliche Anzahl von Zuschauern, insbesondere im Ausland, diese Version der Geschichte als völlig wahr ansehen wird", so Dench.

"Zeichen des Respekts" verlangt

Grund dafür: Dench fürchtet, dass in den neuen Folgen der jetzige König Charles III. schlecht wegkommt. Er soll vorab in Umlauf gebrachten Gerüchten zufolge drehbuchgemäß versuchen, seine Mutter Elizabeth II. Anfang der neunziger Jahre vom Thron zu verdrängen. Das sei "grausam ungerecht gegenüber den beteiligten Einzelpersonen und schädlich für die Institution, die sie repräsentieren", schrieb Dench. Die Grenzen zwischen "historischer Genauigkeit und grobschlächtiger Sensationsgier" würden verwischt. Sie glaube an die "künstlerische Freiheit", bekräftigte die Schauspielerin, allerdings reiche es nicht, wenn Netflix die Serie als "fiktionalisiertes Drama" bezeichne. Vor jeder Folge müsse ausdrücklich ein Text eingeblendet werden, dass es sich nicht um tatsächliche Begebenheiten handle.

Das sei ein "Zeichen des Respekts", so Dench, auch angesichts der anhaltenden Trauer der Familie um die am 8. September verstorbene Monarchin. Elizabeth II. habe ihrem Volk siebzig Jahre pflichtbewusst gedient, es gelte, ihren Ruf unter den britischen Netflix-Abonnenten zu bewahren.

"Leute sollten es boykottieren"

Zuvor hatte sich bereits der frühere britische Premierminister John Major kritisch über "The Crown" geäußert. Die Serie verbreite aus rein kommerziellen Motiven "schädliche und böswillige Lügen" über die Royals: "Die Leute sollten es boykottieren." Laut Drehbuch soll Charles zu seiner Zeit als Thronfolger bei Major vorgefühlt haben, wie der zu einem vorzeitigen Abgang der Königin stünde. So ein Treffen habe es jedoch "nie gegeben", versicherte der Ex-Premier.

Auch die "Royals"-Biografin Sally Bedell Smith sagte der "Daily Mail": "Die hier dargestellten Ereignisse sind empörend und völlig frei erfunden. Dieses Programm fügt der Wahrnehmung der Geschichte und der Wahrnehmung der königlichen Familie durch die Menschen erheblichen Schaden zu. Es war von Anfang an voller böswilliger Lügen, aber dieses Maß an Missbrauch ist jetzt jenseits aller Grenzen."

Queen-Rede frei erfunden

Der konservative "Daily Telegraph" fragte in einem Essay, ob "The Crown" diesmal "zu weit gegangen" sei. Anlass dafür ist eine fiktive Rede, die Elizabeth II. im Jahr 1992 angedichtet wird. Damals hatte sie nach dem Unfalltod von Lady Di tatsächlich von einem "annus horribilis" gesprochen, einem aus ihrer Sicht schrecklichen Jahr. In der Serie jedoch sagt die Monarchin, niemand sei über die Gesetze erhaben, auch nicht die königliche Familie. Sie müsse sich vielmehr gefallen lassen, privat an denselben Maßstäben gemessen zu werden, die in der Öffentlichkeit gelten. Nebenbei garniert die fiktive Königin ihre Botschaft mit dem Eingeständnis, sie habe das Leben ihrer Schwester Margaret ruiniert, weil sie der die Hochzeit mit Peter Townsend verboten habe.

Seit langem, so der "Telegraph", falle die Serie mit "Ungenauigkeiten" auf, die wegen der vergangenen Zeit nicht so sehr ins Gewicht gefallen seien. Jetzt jedoch, wo sich die Handlung der Serie der Gegenwart immer mehr annähere, würden die frei erfundenen Passagen immer augenfälliger.

Produzent will für Royals "Sympathien hegen"

Der "Evening Standard" mokierte sich dagegen, das Problem an "The Crown" seien nicht etwa die vielen fiktiven Anteile, sondern im Gegenteil die weggelassenen wahren Begebenheiten, die "haarsträubend" genug gewesen seien, etwa ein öffentlich bekannt gewordenes Telefonat zwischen Charles und seiner späteren Frau Camilla.

Der Produzent der Serie, Peter Morgan, hatte im US-Branchenblatt "Variety" erklärt, das Drehbuch sei keineswegs "unhöflich" mit den Royals umgegangen: "Wir alle müssen akzeptieren, dass die Neunziger für die königliche Familie eine schwierige Zeit waren und König Charles wird ziemlich sicher an diese Ära einige schmerzhafte Erinnerungen haben." Er hege jedenfalls viele Sympathien für den König, so Morgan. Auch Mitwirkende hatten geäußert, sie seien "einfühlsam und wahrhaftig" mit den Tatsachen umgegangen und der "Komplexität" der Ereignisse nach Kräften gerecht geworden.