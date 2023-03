Grimme-Preise für Böhmermann, Maren Kroymann und Tim Mälzer

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag sind die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Grimme-Preises verkündet worden. Die Direktorin des Marler Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, lobte die preisgekrönten Produktionen für ihre vorbildliche Bearbeitung komplexer Themen. Die Preisverleihung des 59. Grimme-Preises findet am 21. April im Theater Marl statt.

Pionierin der deutschen Fernsehgeschichte

Schauspielerin Maren Kroymann soll eine besondere Ehrung erhalten, da sie laut Jury als "Pionierin der deutschen Fernsehgeschichte" und Vorbild für Medienmacherinnen gilt. Die Vox-Serie "Zum Schwarzwälder Hirsch - eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" erhält den Publikumspreis, während der Horrorfilm "Schlaf" (ZDF) den Preis der Studierendenjury gewinnt.

In der Kategorie Information und Kultur werden die Redaktion von "Kontraste" (RBB) für ihre Recherchen zu Randthemen des Rechtsradikalismus sowie die Dokumentarfilme "Atomkraft Forever" (SWR/NDR), "Unrecht und Widerstand - Romani Rose und die Bürgerrechtsbewegung", "Die Story im Ersten: Leben nach Butscha - Trauma und Hoffnung" (WDR) und die Arte-Produktion "The Other Side of the River" ausgezeichnet.

Spezialpreis für Caroline Link

In der Kategorie Fiktion werden der ZDF-Historienfilm "Die Wannseekonferenz", das Bundeswehr-Drama "Im Feuer - Zwei Schwestern", die Netflixserie "Kleo" und die ZDF-Dramaserie "Neuland" prämiert, während Caroline Link für ihre Inszenierung des Seelenlebens von Kindern in "Safe" (ZDF) einen Spezialpreis erhält.

In der Kategorie Unterhaltung werden die Recherchen und Aufbereitung des "ZDF Magazin Royale" von Jan Böhmermann prämiert, abermals die Vox-Serie "Zum Schwarzwälder Hirsch - eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" sowie das Beratungsteam "Fab Five" der Makeover-Serie "Queer Eye Germany" auf Netflix.

Nachhaltigkeit erklärt vom Sandmännchen

In der Kategorie "Kinder & Jugend" erhält das gute alte Sandmännchen einen Preis für den Film "Recycling-Fahrzeug", der Nachhaltigkeit kindgerecht vermittelt. Der TikTok-Kanal "sympathisch" des jungen Senders funk wird für seine satirische Aufbereitung von Themen zwischen Politik und Pop ausgezeichnet, während "STRG_F bei den Taliban: Warum finden Menschen sie gut?" einen Preis für seine besonders differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Afghanistan erhält.