Grimme-Preis für drei Journalistinnen

Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim ist am Freitagabend im Stadttheater Marl mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Nguyen-Kims Sendungen im Online-Jugendangebot Funk zum Thema Corona (SWR/WDR) seien eine "Besondere Journalistische Leistung", so die Begründung der Jury.

Preisträgerin Caren Miosga, Moderatorin der "Tagesthemen" wurde mit der besonderen Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands ausgezeichnet. Die Journalistin Isabel Schayani vom WDR erhielt den Grimme-Spezial für ihre Berichterstattung aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria.

Grimme-Institutschefin Gerlach: "beeindruckende kulturelle Vielfalt"

Insgesamt erhielten 15 Fernsehproduktionen und drei TV-Journalistinnen die 57. Grimme-Preise. Die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, lobte die "beeindruckende kulturelle Vielfalt" der ausgezeichneten Produktionen, "die der zunehmenden, von der Netzlogik getriebenen Beliebigkeit von Inhalt und Form entgegenwirken kann".

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und einer veränderten Mediennutzung bekomme das Fernsehen Konkurrenz und komme "nicht umhin, sein Qualitätsprofil weiter zu schärfen", so Gerlach.

Nach Pandemie-Pause: Preisverleihung vor Live-Publikum

Nachdem die Verleihung im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, fand die Preisvergabe im Stadttheater Marl live vor Publikum statt, moderiert von ZDF-Moderator Jo Schück.

In der Kategorie Fiktion wurde unter anderem die Netflix-Serie "Unorthodox" mit einem Preis gewürdigt. In der Sparte "Unterhaltung" gingen die Auszeichnungen unter anderem an "15 Minuten Joko & Klaas - Männerwelten" (ProSieben) sowie "Die Carolin Kebekus Show" (ARD/WDR). Stifter des Grimme-Preises ist der Deutsche Volkshochschul-Verband, weitere Partner sind das Land Nordrhein-Westfalen sowie ZDF, WDR und 3sat.