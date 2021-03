Grimme-Nominierungen: BR mit vier Produktionen im Rennen

Er ist immer noch der angesehenste Fernsehpreis in Deutschland, obwohl inzwischen natürlich auch Filme und Serien von Streaming-Anbietern nominiert sind. Auszeichnungswürdig sind heuer nach Ansicht des Grimme-Gremiums Produktionen vor allem, wenn "sie mit Konventionen brechen, gesellschaftspolitisch aktuelle Themen wie Sexismus und Rassismus aufgreifen und das Publikum herausfordern".

Themen 2021: Corona, Rechtsterror und Sexismus

Beispiele dafür seien Sendungen wie die "15 Minuten Joko & Klaas"-Ausgabe zu Männerwelten auf Pro7 oder die Rassismus Spezial-Ausgabe der "Caroline Kebekus Show" (ARD), beide in der Kategorie Unterhaltung. Für die Nominierungen seien Sendungen zu aktuellen Themen wie Klimakrise, Rechtsextremismus und -terrorismus, sowie zur Flüchtlingskrise maßgeblich gewesen, hieß es. Chancen auf Preis haben etwa Reportagen über Afghanistan, Flüchtlinge in Griechenland, die Ermordung Walter Lübckes, Rechtsradikale in Deutschland sowie über historische Themen wie Berlin am Ende des Zweiten Weltkriegs oder eine Familiengeschichte aus dem Holocaust.

Auch die Corona-Pandemie spiegelt sich in den Nominierungen. Thematisiert werden zum Beispiel Videokonferenzen am Wohnzimmertisch, wie in der Serie "Drinnen" (ZDF), häusliche Gewalt in "@Kalinka08 - Melde dich bitte" (ZDF) oder die Situation von alten Menschen in Senioren und Pflegeheimen in einem Panorama-Beitrag von Anne Ruprecht (NDR).

Streaming-Serien vs. klassische Fernsehware

In der Kategorie Fiktion wurden laut Grimme-Institut erstmals ebenso viele Serien wie Filme nominiert, zum Beispiel "Unorthodox" (Netflix), über den Ausbruch einer jungen Frau aus dem streng-religiösen Leben in der jüdisch-orthodoxen Community von Brooklyn. Auch klassische Fernsehware hofft auf Auszeichnung: Der BR-Tatort "Unklare Lage" (Ausstrahlung am 23. März 2021), angelehnt an die Panikreaktion einer ganzen Stadt im Zuge des Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum und der MDR-Tatort "Parasomnia". Gute Chancen dürfte auch der ZDF-Mehrteiler "Unterleuten" haben. Die Adaption des Romans von Juli Zeh zeichnet das Bild eines zerrissenen brandenburgischen Post-Wende-Dorfs zwischen ökobewussten Neuankömmlingen und windkraftfürchtenden Alteingesessenen.

Grimme-Abo für Jan Böhmermann

Auch Jan Böhmermann ist mit seinem "ZDF Magazin Royale" wieder auf der Liste. Der ZDF-Satiriker wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: 2014 hatte er mit dem "NEO Magazin" gewonnen. 2016 zeichnete ihn die Jury für seinen "Varoufake" aus, 2017 für den "Verafake".

In der Kategorie Kinder und Jugend finden sich unter den Nominierten die Märchen-Reihe "Sechs auf einen Streich" (ARD), eine Folge aus der "Sendung mit dem Elefanten" (ZDF, 3Sat) sowie zwei Beiträge aus der Reihe "Ab 18!" (ZDF, 3Sat).

Frauen-Fokus in Kategorie Journalismus

Für besondere journalistische Leistungen sind dieses Jahr drei Frauen nominiert, die Journalistinnen Mai Thi Nguyen-Kim (funk), Isabel Schayani (WDR) und Xenia Böttcher (SWR, ARD-Korrespondentin in Mexiko).

Vier Nominierungen für den BR

Der Bayerische Rundfunk schickt insgesamt vier Nominierungen ins Rennen. Neben dem Tatort "Unklare Lage" ist der Fernsehfilm "Herren" (BR/ARTE) nominiert (noch bis 7. Mai 2021 in der ARD Mediathek). In der Kategorie Kinder & Jugend erhält die ARD-Reihe "Sechs auf einen Streich" (BR/WDR/rbb) eine Nominierung Spezial für die überzeugenden Frauenfiguren. Der im Auftrag des BR dafür produzierte Film "Der starke Hans" ist ebenfalls in der ARD Mediathek zu sehen. Zudem kann die MDR/KiKA/BR/WDR-Koproduktion "Unheimlich perfekte Freunde" auf eine Auszeichnung hoffen.

Am 22. Mai werden die Gewinner bekanntgegeben. Die Verleihung der Grimme-Preise ist für Freitag, 27. August 2021, im Theater der Stadt Marl geplant.