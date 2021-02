An dieser Schau arbeitete Okwui Enwezor bis zu seinem Tod

"Einer der interessantesten Aspekte der Ausstellung ist die durchgängige Konfrontation von Bildern des Traumas", sagt Massimiliano Gioni. "Sie werden verschleiert und verdeckt. Die Künstler arbeiten mit diesen Bildern so, dass sie nicht in das Muster der herrschenden Gewalt passen."

Traurig, aber fast friedlich wirkt etwa Jack Whittens ikonisches Bild "Birmingham". Ein klaffendes, mit Alu-Folie umrandetes Loch in einer dunklen Wand. Es erinnert an den Bombenanschlag auf eine Baptisten-Kirche in Alabama. Vier Mädchen waren 1963 bei dem Terrorakt von Ku Klux Klan-Anhängern gestorben.

"Such a stunning way to say goodbye"

Die Künstler, die Kurator Okwui Enwezor für diese Ausstellung gewählt hat – sie sollen das Trauma nicht verschärfen. Sondern helfen, es zu heilen. Und sein Kollege Massimiliano Gioni, dem er in seiner letzten SMS Tage vor seinem Tod alles Gute für diese Ausstellung gewünscht hatte, sagt: "That’s such a stunning way to say goodbye" – ein atemberaubender Weg, sich zu verabschieden.

"Grief and Grievance: Art and Mourning in America" - zu sehen bis 6. Juni im New Museum New York.