Griechenland verzichtet auf Privatisierung von Kulturstätten

Zahlreiche antike Stätten und historisch wichtige Gebäude Griechenlands sollen nun doch nicht an Privatleute verkauft werden. Die griechische Regierung hat sie von einer Privatisierungsliste gestrichen, die von EU und Internationalem Währungsfonds gefordert worden war. Das Kulturministerium teilte mit, 2.330 Anwesen staatlichen Grundbesitzes würden nicht mehr auf dieser Liste für Privatisierungsmaßnahmen in den nächsten 99 Jahren geführt. Unter den Dingen, die danach im Besitz des Staates bleiben, sind das Grab von Philipp II. von Mazedonien - Vater von Alexander dem Großen - in Nordgriechenland, gut ein Dutzend Museen in Thessaloniki und der 4.000 Jahre alte Palast von Knossos auf Kreta.

Archäologen atmen auf

"Ich kann mir keinen Preis für Knossos denken", sagte die Archäologin Stylianou der Deutschen Presse-Agentur: "Wir Archäologen sind glücklich." Der Verband der griechischen Archäologen hatte die Entscheidung des Finanzministeriums zuvor als einen Sieg bezeichnet. Schon im Vorfeld der Veröffentlichung der Privatisierungsliste hatte es Proteste gegeben. Viele kritisierten die Leichtfertigkeit, mit der Griechenland antike Stätten von unschätzbarem Wert feilgeboten habe.

Griechenland steht - hoch verschuldet - wieder auf eigenen Beinen. Vergangenen August konnte Griechenland nach acht Jahren den "Euro-Rettungsschirm" verlassen. Eine der Bedingungen der internationalen Hilfsprogramme von EU und IWF waren umfangreiche Privatisierungen.

Quelle: dpa/ AP