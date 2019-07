Ein Bienenhaus steht zwischen den Obstbäumen im riesigen Garten von Gretl und Erwin Eisch in Frauenau. Dazwischen dürfen Blumenwiesen wachsen, immer schon. Gretl Eisch war das schon wichtig, als noch keiner über Arten-und Insektenschutz geredet hat. Vor Kurzem, mit 81, hat sie ein Protest-Plakat gemalt und an den Gartenzaun gehängt: "Wir haben darauf geschrieben: Welchen Wert hat ein Baum? Er hat so lange überdauert, dass man ihm eigentlich schon seine Würde erhalten möchte." Anlass: Ein Bagger hatte die Wurzeln eines 160 Jahre alter Bergahorns schwer beschädigt – für ein Neubaugebiet.

Kunst zu machen, hat mit "Wildnis-Denken" zu tun

Gretl und Erwin Eisch waren nie abgehobene Künstler, sondern immer auch engagierte Bürger, die sich in der Region einmischten, zum Beispiel für den Nationalpark Bayerischer Wald. Auf dem Höhepunkt der Diskussionen über sterbende Fichten dort hat Gretl Eisch einen Bildhauer-Workshop gemacht – mitten im Wald. Die Skulpturen wurden aus toten Bäumen herausgeklopft. Gretl Eisch will Partei ergreifen für den Wert von sich selbst überlassener Natur und Wildnis: "Alle Arten, Kunst zu machen, stammen eigentlich aus einer Art 'Wildnis-Denken': loslassen vom Verstandesmäßigen und stattdessen kommen lassen, wachsen lassen."

So hat sie selbst zuerst mit Keramik, später mit Holz gearbeitet, Skulpturen und Holzschnitte, und ihr Mann Erwin mit Malerei und Glas. Sie, die nebenbei die Familie mit 5 Kindern am Laufen hielt, eher still im Hintergrund, er lautstark, gern mal provozierend, der berühmte Glasrevoluzzer. Aber seit Erwin Eisch mit inzwischen 91 Jahren gesundheitlich nicht mehr so fit ist, muss Gretl für ihn erzählen, etwa wie in den 60er-Jahren alles begann mit einem kleinen Ofen im Keller der elterlichen Glashütte Eisch in Frauenau. Oben am großen Ofen die jahrhundertelang gepflegte Handwerkskunst, Trinkgläser, Vasen, Exaktheit. Schiefes landete in der Scherbenkiste: "Damals war es so, dass sich die Glasmacher etwas lustig gemacht haben, weil der Erwin ja keinen Stengel ziehen konnte. Jedes Glas war anders und schief und krumm. Aber dann hat man ja in den 70er-Jahren gemerkt, dass den Leuten so was gefällt."