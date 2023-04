Grenzland-Filmtage zeigen 80 Filme aus 24 Ländern

Am Donnerstagabend starten in Selb, Asch und Regensburg die Grenzland-Filmtage in ihre 46. Auflage. Bis Sonntag werden an den drei Spielorten des vollständig ehrenamtlich organisierten Filmfestivals über 80 Spielfilme, Dokumentarfilme und Kurzfilme aus 24 Produktionsländern gezeigt. Ein Fokus liegt dabei seit der Gründung der Grenzland-Filmtage auf Filmen aus und über Osteuropa.

Sondervorstellung: Erlös geht an "Filmmakers for Ukraine"

Wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine wird es in diesem Jahr in Selb und Regensburg eine Sondervorstellung mit ukrainischen Filmen geben. Deren gesamter Erlös wird an die Initiative "Filmmakers for Ukraine" gespendet. Am Festival-Hauptstandort Selb ist der Umbau des angestammten Spielortes, das kommunale Kino, noch immer nicht ganz fertig. Deshalb werden die Filme wie im vergangenen Jahr im Rosenthal-Theater gezeigt. Auch in der tschechischen Nachbarstadt Asch finden Filmvorführungen statt.

Grenzland-Filmtage: Programm online abrufbar

In Regensburg ist die seit 2022 bestehende Zusammenarbeit mit dem Ost-West-Zentrum der Universität Regensburg 2023 ausgebaut worden, sagte Festivalleiterin Kerstin Fröber im Gespräch mit dem BR. In den dortigen Kinos im Andreasstadel werden 24 Filme gezeigt. Das vollständige Programm ist online auf der Website der Grenzland-Filmtage abrufbar.

Eröffnungsfilm "The Ordinaries": Nebenrolle will Hauptrolle werden

Eröffnungsfilm der Grenzland-Filmtage ist in diesem Jahr der für den Deutschen Filmpreis nominierte Spielfilm "The Ordinaries" der Nürnberger Regisseurin Sophie Linnenbaum. Die Science-Fiction-Tragikomödie spielt in einer "Filmwelt", in der die Menschen in Haupt- und Nebenrollen aufgeteilt sind. Die Handlung dreht sich um eine Jugendliche, die die Chance bekommt, von einer Neben- zu einer Hauptrolle befördert zu werden.

"The Ordinaries" feierte seine Premiere im Juni 2022 auf dem Münchner Filmfest und ist aktuell bereits im regulären Kinoprogramm zu finden. Trotzdem habe man sich für diesen Eröffnungsfilm entschieden, so Festivalleiterin Fröber, weil die Grenzland-Filmtage über die vergangenen Jahre bereits diverse Kurzfilme von Sophie Linnenbaum im Programm hatten.

Fokus der Filmtage liegt auf der Nachwuchsförderung

Die 1977 gegründeten Grenzlandfilmtage unterhalten enge Kontakte nach Osteuropa – unter anderem gibt es Partnerschaften mit Filmfestivals in Ungarn und Polen. Ein weiterer Fokus liegt traditionell auf der Nachwuchsförderung sowie auf so genannten Heimatfilmen aus der Region. Inhaltlich sollen in den drei Kategorien Spielfilm, Kurzfilm und Dokumentarfilm vor allem Grenzthemen sowohl kultureller als auch emotionaler Art dem Publikum greifbar gemacht werden