Grenzerfahrung Demenz: Was sie für Angehörige bedeutet

In Bayern leben mehr als 240.000 Menschen mit Demenz. Die "Woche für das Leben" rückt die Erkrankten und ihre Angehörigen in den Mittelpunkt. Der Umgang mit dementen Personen ist eine Herausforderung und bringt Angehörige oft an ihre Grenzen.