Augsburger Cowboys machen Pop: "Greetings from San Antonio Kid"

Ausflug ins Grüne statt Wüstenstaub

Auf Kegelbahnen sind sie schon aufgetreten, auf einem Festival, dessen Bühne in einem alten Feuerwehrauto aufgebaut war oder – und das passt ja auch hervorragend zu Soundcowboys und Gitarren-Outlaws wie "San Antonio Kid" – ein Auftritt in Christiania, dem autonomen Hippiebezirk von Kopenhagen. Aber immer nur Hippie und Cowboy zu spielen, ist auf Dauer eben eher fad. Erst recht nach dem Tod von Western-Soundtrack-Gott Ennio Morricone haben sich "San Antonio Kid" den Wüstenstaub aus dem Hemd geschüttelt. Und jetzt? Geht's auf zu neuen unerforschten Territorien des Planeten Pop: "Momentan fühlen wir uns am Lech-Ufer und in der Surfpop-Welt ein bisschen wohler." "Gardens" heißt ein Song auf der Platte – "da merkt man auch, wir sehnen uns aus dem Wüstenstaub heraus und fühlen uns in der knallgrünen Welt pudelwohl."

Beim Albumtitel "Greetings from San Antonio Kid" geht der Blick natürlich auch schon wieder eher in den Rückspiegel der eigenen Geschichte. Es geht um Erinnerungen. Urlaubspostkarten-Episoden. Beziehungen von Früher. Aufenthalte an fiktiven Orten. San Antonio haben ihr Tempo vom gemächlichen Trott auf flotten Trab erhöht, sind erfrischend poppig-psychedelisch. Mehr Hall, mehr Surf-Feeling – aber immer noch sehr cineastisch veranlagt. Musik, bei der man sich mühelos fühlen kann wie das coole Kid in einem Tarantino-Film, das gerade im alten Cadillac über den Highway rollt, vorbei an der Abfahrt Dasing/ Western City – und weiter Richtung Sonnenuntergang.