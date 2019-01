Ein Rassist und ein schwarzer Jazz-Pianist auf Konzertreise

Schweigend Missstände akzeptieren und gute Miene zum bösen Spiel machen: Dieses zwangsweise erlernte Paket sozialer Standardreaktionen beherrscht Dr. Don Shirley ebenso gut wie die Tasten seines Steinway-Flügels. Im Jahr 1962, in den USA herrscht noch immer Rassentrennung, plant der schwarze Jazz-Pianist eine Tournee durch die Südstaaten, um exklusive Konzerte für Reiche und Intellektuelle zu spielen. Es ist eine gefährliche Reise. Denn je tiefer in den Süden es geht, desto größer wird das Risiko, dass Shirley allein aufgrund seiner Hautfarbe verhaftet, verprügelt oder umgebracht wird. Er braucht einen Bodyguard. Der Italo-Amerikaner Tony Vallelonga ist für diese Aufgabe genau der richtige – obwohl er für Shirleys Geschmack ein klein wenig zu grobschlächtig ist.

"Ich habe den Eindruck, Ihre Ausdrucksweise – so charmant sie in New York auch sein mag – könnte etwas Schliff vertragen. Ihre Aussprache, Ihr Ton, Ihre Wortwahl...", sagt Shirley in einer Szene. "Ich hab genug Probleme. Jetzt soll ich mich drum scheren, was andere davon halten, wie ich rede?" erwidert Vallelonga. Shirley bietet ihm seine Hilfe an, Vallelonga reagiert wenig begeistert: "Warum gehen Sie mir so auf den Sack?" Shirls daraf: "Weil Sie es besser könnten, Mr. Vallelonga."

Der kultivierte Pianist und sein einfach gestrickter Chauffeur

Shirley und Vallelonga werden während der Konzertreise noch weit mehr voneinander lernen. Aufgrund der Rassengesetze sind sie gezwungen, die zweimonatige Tournee mit dem Auto zurückzulegen – auf Routen, die ihnen das "Green Book" diktiert. Der Reiseführer führt die wenigen Motels, Restaurants und Tankstellen im Süden der USA auf, die auch von Schwarzen betreten werden dürfen. Der kultivierte Pianist und sein einfach gestrickter Chauffeur reisen also auf engstem Raum, führen Gespräche, die man als Arbeitgeber und Angestellter normalerweise nicht führen würde und erhalten Einblicke in das Leben und vor allem die Denkstrukturen des jeweils anderen.

"Mein Vater sagt immer: Egal, was du tust – gib hundert Prozent. Wenn du arbeitest, arbeite. Wenn du lachst, lach. Wenn du isst – iss, als wär's dein letztes Mal", sagt Vallelonga.

Bekehrung eines Rassisten

Von dieser langsam wachsenden Beziehung erzählt "Green Book" - und das mit außerordentlich viel Witz und Herz. Der Fokus liegt dabei auf Vallelonga, im Original von Viggo Mortensen mit stark vernuscheltem italo-amerikanischen Akzent gespielt. Zu Beginn des Films ist er ein dauerschwätzender, daueressender Klein-Mafiosi mit aufbrausendem Temperament. Außerdem ist er ein Rassist, der Wassergläser lieber wegschmeißt, nachdem zwei schwarze Handwerker aus ihnen getrunken haben. In seinem Umfeld, der New Yorker Bronx, ist diese Reaktion ganz normal.

Der schleichende Lernprozess setzt erst ein, als Vallelonga sein gewohntes Terrain hinter sich lässt und sieht, welchen Anfeindungen sein neuer Chef quer durch alle Schichten ausgesetzt ist: Obwohl der Pianist von den angeblich so kultivierten Südstaaten-Herrschaften eingeladen wird, darf er deren Toiletten nicht benutzen. Obwohl er in einem edlen Restaurant ein Konzert spielen soll, darf er an keinem der Tische essen. Vallelonga versetzt diese Bigotterie zunehmend in Rage. Shirley hat sich daraus eine philosophische Handlungsdevise abgeleitet: "Man siegt nie mit Gewalt, Tony. Gewinnen kann man nur, wenn man seine Würde wahrt. Denn Würde – Würde obsiegt immer."

Der Film basiert auf einer wahren Geschichte

"Green Book" basiert auf einer wahren Geschichte, Shirley und Vallelonga waren in den 60er-Jahren wirklich gemeinsam unterwegs. Ob sie tatsächlich eine so tiefe Freundschaft verbunden hat, wie es der Film und der am Drehbuch beteiligte Sohn Villelongas behaupten, darüber wird seit der Premiere auf dem Filmfestival von Toronto im vergangenen September ausgiebig diskutiert. Ebenfalls diskutiert wird darüber, ob die Titelwahl des Films primär ein Lockmittel ist, um soziale Relevanz zu generieren und sich für die Award-Saison zu qualifizieren. Schließlich geht es weniger um das bis 1966 in den USA jährlich aktualisierte "Green Book" als um die Beziehung zwischen diesem seltsamen Paar, das von Mortensen und Mahershala Ali zutiefst liebenswert und facettenreich gespielt wird.

Aber manchmal braucht es eben ein oberflächlich leichtes Buddy-Movie mit liberalem Kern, um ernste und all zu leicht verdrängte historische Hintergründe ins Bewusstsein der breiten Masse zu bringen. Nichts daran ist falsch. Und die zugegeben etwas simple, aber wichtige Botschaft, respektvoll miteinander umzugehen, ist definitiv vorhanden und heute so aktuell wie damals.