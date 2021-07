Grauschleier der Adoleszenz: Xavier Dolans "Matthias & Maxime"

Wenn man eins mit Anfang 30 definitiv nicht mehr ist, dann ein Wunderkind. Das Gütesiegel wurde Xavier Dolan verpasst, als er mit 19 in Cannes für sein Spielfilmdebüt erst stehende Ovationen und am Ende drei Preise erhalten hatte. Mittlerweile ist der Franco-Kanadier 32. Und wer unbedingt eine Schublade zur Kategorisierung benötigt, steckt ihn zu Fassbinder: Weil Dolan jung und schwul ist, eine eigene Bildsprache pflegt, und seinen Filmen als Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, Cutter und oft auch Hauptdarsteller einen sehr persönlichen Stempel aufdrückt. Die Radikalität, noch so eine Fassbinder-Parallele, hat Dolan in seinem aktuellen Film "Matthias & Maxime" jedoch abgelegt.

Plötzlich verliebt: Freundschaft auf dem Prüfstand

"Matthias & Maxime" ist die Geschichte einer lebenslangen Freundschaft, die durch einen kurzen Moment tiefe Risse bekommt: Für das Filmprojekt einer Studentin müssen sich die beiden Titelfiguren vor laufender Kamera küssen. Danach ist nichts mehr wie zuvor – zumindest für Matthias. Der junge Anwalt meidet den Kontakt zur gemeinsamen Clique, konzentriert sich lieber auf Karriere und Freundin und schneidet seinen besten Freund Maxime, obwohl dieser schon bald für zwei Jahre nach Australien ziehen wird.