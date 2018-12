Grausames Ritual: Genitalverstümmelung bei jungen Mädchen

Die Menschenrechtsdeklaration der UN bezeichnet weibliche Genitalverstümmelung als Folter und Kindesmisshandlung, die gegen das menschliche Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit verstößt – das wichtigste Menschenrecht überhaupt. Und dennoch ist Beschneidung in vielen – vor allem nordafrikanischen – Ländern auch heute noch gängige Praxis.

Weltweit sind geschätzt 200 Millionen Mädchen in ihrer Kindheit verstümmelt, beschnitten oder einfach zugenäht worden. Selbst in Deutschland leben inzwischen mehr als 50.000 betroffene Frauen. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich weit höher.

Fadumo Korn spricht offen über diese Tortur

Fadumo Korn ist eine der wenigen Frauen, die offen über das spricht, was sie erlebt hat. Sie ist vor vielen Jahren alleine aus Somalia geflohen und nach Deutschland gekommen, hat geheiratet und ein Kind bekommen.

Im Alter von fünf Jahren wurde sie beschnitten, nach pharaonischer Tradition. Sie sagt, sie habe keine Erinnerung mehr, aber Alpträume. Nur knapp hat sie überlebt, bekam eine Blutvergiftung. Die sichtbare Folge bis heute: Verkrüppelungen an Händen und Füßen.

Der Verein "Nala" hilft betroffenen Mädchen

Fadumo Korn kümmert sich um Mädchen mit demselben Schicksal. Sie ist Ersatzmutter, große Schwester und Ansprechpartnerin in allen Lebenslagen. Sie hat Verständnis, hört zu und kennt die Ängste, vor allem die, die nachts kommen.

Deswegen hat sie den Verein "Nala" gegründet, mit dem sie betroffenen Mädchen ehrenamtlich hilft. Ihre Schützlinge leben verstreut in ganz Oberbayern. Sie treffen sich alle zwei Wochen in einem Bürgerhaus in München. Bei diesen Treffen geht es um Themen, die im früheren Leben der Mädchen tabu waren: Schminken, Figur, Sex und Kinderwunsch.

Fadumo Korn will den Mädchen einen Weg zeigen, in dieser fremden, offenen, westlichen Welt ihre eigene Weiblichkeit und Sexualität zu finden.

Narben fürs ganze Leben

Die Mädchen kämpfen mit den körperlichen und seelischen Folgen der Beschneidung für den Rest ihres Lebens. Betroffene Mädchen leiden oft an Zysten, Eileiterentzündungen und Menstruationsschmerzen, aber auch Nierenschäden und Inkontinenz können mögliche Folgen sein. Dazu kommen die seelischen Wunden, wie Albträume und Ängste. Die Verletzung und das Trauma einer Genitalverstümmlung zu überwinden, ist schwer. Aber Nala e.V. hilft, damit besser leben zu können.