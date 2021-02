Grausame Lächerlichkeit: Der neue Roman von Franzobel

Groteske Zuspitzungen

Virtuos verflicht Franzobel den Slang und Bilder unserer Tage mit dem Figurenkarussell vor 500 Jahren: Da greift Desotos Flotte einen Bootsflüchtling in einer Nussschale auf. Karl V. hat Blähungen, Desoto ist von Eifersucht zerfressen, seine Frau Isabella scheint fast zu ersticken in ihrer Halskrause und denkt an ihren Lover, während sie von der Hetzjagd hört. Die monströse Brutalität in der menschlichen Natur ist zeitlos und wäre kaum zu ertragen, gäbe es mit der grotesken Zuspitzung dahinter nicht höllisches Gelächter. Wie die Spanier da im erhofften Eldorado ihr Requerimiento verlesen, ihre Gebietsansprüche am menschenleeren Strand, ist von hinreißend makaberer Lächerlichkeit – eine Lächerlichkeit, die zugleich eine Wahrheit transportiert.

Humoristen hätten immer auch etwas Moralisches an sich, meint Franzobel – oder anders gesagt: "Ein bisschen was Aufklärerisches ist schon dabei." Franzobel lässt seinen Roman schillern wie ein Pfauenrad und weiß: Hinter der historischen liegt eine literarische und menschliche Wahrheit. Und so ist "Die Eroberung Amerikas" Erkenntnis und Lesevergnügen zugleich. Außerdem: mit einer Utopie am Ende. Und: preisverdächtig.

"Die Eroberung Amerikas" von Franzobel ist im Paul Zsolnay Verlag erschienen.