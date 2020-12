Grausam und gefeiert: Regisseur Kim Ki-duk an Covid-19 gestorben

Kim Ki-duk war über viele Jahre eine zentrale Figur des asiatischen Autorenkinos und Wegbereiter des koreanischen Films im Ausland, der - siehe der Oscar für Bong Joon-hos "Parasite" - nun weltweite Beachtung erfährt.

Und zugleich war er ein eigenbrötlerischer Außenseiter, dessen zentrale Themen Gewalt und sexuelle Obsessionen waren - was in Vergewaltigungs- und Kastrationsszenen seinen Ausdruck fand und die Zuschauerinnen und Zuschauer ebenso anzog wie verstörte. Grausame Momente, bisweilen poetisch verfremdet: Die Methode Kim Ki-duk.

Zentrale Themen: Das Sexuelle und die Gewalt

So wie etwa in "Seom- Die Insel" aus dem Jahr 2000 - ein so schockierendes wie faszinierendes Liebesdrama über eine koreanische Schönheit und einen brutalen Mörder. Bei der Premiere in Venedig bei den Filmfestspielen verließen damals nicht wenige Zuschauer das Kino.

In Venedig gewann Kim Ki-duk auch im Sommer 2012 als erster koreanischer Filmemacher den Goldenen Löwen - mit der Kapitalismuskritik "Pieta". Eine Auszeichnungen als bester Regisseur bekam er zudem in Berlin, bei den Filmfestspielen von Cannes sicherte er sich 2011 eine Trophäe für seine Dokumentation "Arirang - Bekenntnisse eines Filmemachers".

Und, bei aller Düsternis: Auch abseits der dunklen Abgründe, in denen gern Geschlechtsteile und Messer die Hauptrollen spielten, schuf er faszinierende Szenen voller Rätsel und Ruhe, wie etwa in seinem Arthouse-Hit "Frühling, Sommer, Herbst, Winter... und Frühling".

Darstellerinnen bringen Anschuldigungen gegen ihn vor

Jahre nach seinem Triumph in Venedig war Kim Ki-duk in seiner Heimat mit Vorwürfen konfrontiert, eine Schauspielerin geschlagen und sie zu nicht im Drehbuch vermerkten Sexszenen gezwungen zu haben. Es habe sich um ein Missverständnis gehandelt, erklärte der Regisseur damals und räumte zugleich ein, sie womöglich bei Regieanweisungen geschlagen zu haben. 2018 wurde wegen der Übergriffsvorwürfe eine Geldstrafe von umgerechnet 3800 Euro gegen ihn verhängt - von einer Anklage wegen sexuellen Missbrauchs sahen die Staatsanwälte mangels Beweisen aber ab.

Als drei weitere Darstellerinnen neue Anschuldigungen gegen Kim Ki-duk vorbrachten, war seine Karriere in Südkorea zu Ende. Er strengte Verleumdungsklagen an, verlor die Auseinandersetzungen und ging nach Lettland, wo er dem Vernehmen ein Haus kaufen und sich niederlassen wollte. Dort ist Kim Ki-duk nun auch gestorben, er wurde 59 Jahre alt.