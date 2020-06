"QualityLand" – eine Graphic Novel mit riesen Cliffhanger

Wer "QualityLand" bereits als Hörbuch, Lesung oder Roman kennt, dürfte durchaus Spaß an diesem Update in Comicform haben. Neulinge im Marc-Uwe-Kling-Universum müssen jedoch sehr gut aufpassen, um die drei arg komprimierten Handlungsstränge und die darin steckende Systemkritik in all ihrer Tiefe zu dechiffrieren. Denn der desillusionierte Maschinenverschrotter Peter Arbeitsloser ist nur eine von drei Hauptfiguren in "QualityLand". Am anderen Ende der Überwachungsstaatkette stehen der von Geburt an privilegierte Politiker Martyn Vorstand und der Android John of Us, der für das Amt des Präsidenten kandidiert.

"QualityLand" hat einen Cliffhänger

Hinzu kommt, dass die Graphic Novel wie eine Folge der "Lindenstraße" endet: mit einem großen Cliffhanger. Zu Ende erzählt wird die Comic-Adaption von "QualityLand" erst im zweiten Band, der im Lauf des kommenden Jahres erscheinen soll. Wer sich also für die Geschichte von Peter Arbeitsloser interessiert, aber nicht wie er auf dem Cover des Comics in der Luft hängen möchte, der sollte lieber noch ein Weilchen warten. Oder in der bisherigen Produktpalette wühlen. Oder – noch eine Option – auf die Serienadaption von "QualityLand" warten. Die ist nämlich bereits beim US-Sender HBO in Arbeit.

Marc-Uwe Kling, QualityLand Band 1.1, ist illustriert von Zachary Tallent bei Voland & Quist erschienen.