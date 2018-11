Deshalb droht dem Grandhotel Cosmopolis das Aus

Second-Hand-Stühle und -Tische, eine alte Couch, eine geschwungene Holztheke, an der Kaffee und Kuchen serviert wird: Die Lobby des Grandhotel Cosmopolis in Augsburg erinnert eher an ein trendiges Café. Genauso trendig wie die insgesamt vier Hostel- und zwölf Hotelzimmer – jedes individuell gestaltet von einem Künstler oder einer Künstlerin. Ein Zimmer versetzt den Gast in einen Wald, die Wände mit Bäumen und Phantasiewesen bemalt, die Möbel überzogen mit grünem Stoff. Ein anderes strahlt karge Eleganz aus, die Wände grau, das Röhrenradio auf einen Lederkoffer gestellt. Und dann gibt es da noch drei Türen. Drei Türen auf drei Stockwerken, die in das andere „Hotel“ führen: Eine Asylunterkunft, in der knapp 60 Geflüchtete leben.

"Diese Türen sind so gedacht, dass die Leute, die dort wohnen in der sogenannten Gemeinschaftsunterkunft, jederzeit ins Grandhotel kommen können", sagt Stef Maldener. Er ist Teil des Hotelteams und von Anfang an dabei. "Diese Türen sollen auch geöffnet bleiben, damit es möglich ist, für Leute, die dort wohnen, sich jederzeit mit einzuklinken ins Grandhotel."