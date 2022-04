Grammys für Jon Batiste, Olivia Rodrigo und Foo Fighters

Der Musiker Jon Batiste, die Sängerin Olivia Rodrigo und das Duo Silk Sonic haben bei den diesjährigen Grammys die Musikpreise in den Hauptkategorien abgeräumt. Batiste gewann bei der Gala am Sonntagabend in Las Vegas insgesamt fünf Auszeichnungen, darunter den Grammy in der Kategorie "Album des Jahres" für "We Are". Batiste war zuvor mit insgesamt elf Nominierungen als Favorit in die Gala gegangen.

Drei Grammys für 19-jährige Rodrigo

Sängerin Rodrigo gewann insgesamt drei Grammys, darunter den als "beste neue Künstlerin". Mit ihrem Sieg als beste neue Künstlerin findet sich Rodrigo in einer Reihe mit Tom Jones, den Beatles und Billie Eilish wieder. "Das ist mein größter Traum, der wahr geworden ist", sagte sie.

Foo Fighters gewannen drei Preise

Die Rocker der Foo Fighters gewannen drei Preise, waren aber nach dem Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins nicht persönlich anwesend, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. In einem Einspieler, in dem verstorbene Künstler und Persönlichkeiten der Musikindustrie geehrt wurden, wurde auch eine Hommage an Hawkins gezeigt.

Das Duo Silk Sonic, bestehend aus Bruno Mars und Anderson Paak, räumte mit dem Song "Leave the Door Open" in den Kategorien "Aufnahme des Jahres" und "Song des Jahres" ab.

Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Die Stimmung im Saal verdüsterte sich, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sich per Videobotschaft an die Zuschauer wandte und vom Leid der Menschen in seinem Land berichtete. "Füllt die Stille mit eurer Musik. Füllt sie heute, um unsere Geschichte zu erzählen. Sagt in euren sozialen Netzwerken die Wahrheit über den Krieg, im Fernsehen, unterstützt uns auf jede erdenkliche Weise, aber nicht Stille." Er bitte um Unterstützung, damit die Geschichte der russischen Invasion in sein Land erzählt werden könne, sagte Selenskyj in seinem Appell.

Im Anschluss an Selenskyjs Botschaft sang John Legend zusammen mit den ukrainischen Musikern Siusanna Iglidan und Mika Newton sowie der Dichterin Ljuba Jakimtschuk sein Lied "Free", während hinter ihnen Bilder aus dem Krieg gezeigt wurden.