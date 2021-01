Grammy-Verleihung wegen Corona-Pandemie auf März verschoben

Die Verleihung der Grammy-Musikpreise in Los Angeles ist wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Nach Beratungen mit Gesundheitsexperten über die zugespitzte Corona-Lage in Los Angeles und Gesprächen mit den eingeladenen Künstlern habe der Verband diese Entscheidung getroffen, teilte die Recording Academy mit. Bislang war die Verleihung für den 31. Januar geplant. Auf der Webseite der Recording Academy wird nun der 14. März als neuer Termin genannt.

Los Angeles ist Corona-Hotspot

Wegen der Corona-Pandemie hatte die Grammy-Akademie vor der jetzigen Verschiebung noch angekündigt, die Gala größtenteils virtuell abhalten zu wollen. Der US-Bundesstaat Kalifornien ist eine der am schlimmsten von dem Coronavirus heimgesuchten Regionen der Vereinigten Staaten. Im Bezirk Los Angeles County sterben derzeit jede Stunde sechs Menschen an Covid-19. Mit mehr als 10.000 Toten insgesamt ist Los Angeles der Corona-Hotspot in Kalifornien.

Nominierungen für Beyoncé und Taylor Swift

Die Show soll nach den bisherigen Planungen von dem südafrikanischen Komiker Trevor Noah moderiert werden. Die R&B-Diva Beyoncé, die Popstars Dua Lipa und Taylor Swift sowie der Rapper Roddy Ricch sind wegen der hohen Zahl ihrer Nominierungen die Favoriten für die meisten Grammys. Die Grammys sind die begehrtesten Musikpreise der Welt.

Auch Hollywoods Filmpreis-Verleihung ist von der Corona-Krise betroffen. Die Oscar-Zeremonie soll erst Ende April stattfinden, acht Wochen später als zunächst geplant.