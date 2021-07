Graham Vick: Berühmter Opernregisseur stirbt an Corona-Folgen

Seine eigene Oper gegründet zu haben – wer kann das schon von sich behaupten? Graham Vick konnte.

Er rief 1987 die "Birmingham Opera Company" ins Leben – jenes Haus also, das nun tief betroffen seinen Tod verkündet hat. In Birmingham wirkte er mit seinen Aufführungen in die Stadtgesellschaft hinein, als andere von so etwas noch nicht einmal träumten, spielte im Kraftwerk, im Nachtclub und im Flugzeughangar. Die Royal Philharmonic Society Großbritanniens sieht darin den Kern seines Lebenswerks: "His work putting communities at the heart of sensational opera" – Gemeindearbeit und große Kunst in einem.

Erfahren – und doch radikal

Zuvor hatte Vick bereits die Schottische Nationaloper geleitet. Auch beim Festival von Glyndebourne war er Chef – und lange Jahre danach dort immer noch gern gesehener Gastregisseur. Seine Qualitäten bringt etwa die Deutsche Oper in Berlin so auf den Punkt: Unglaublich erfahren – und doch immer noch radikal und provokant.

Das brachte ihm Engagements an den besten Häusern ein, an der Scala genau so wie am Royal Opera House in London. Und natürlich an der Deutschen Oper selbst: An seinen "Tristan" dort erinnern sich noch viele.