Graffiti-Krieg in Russland: Putin-Propaganda ständig übermalt

In Jekaterinburg im Ural ist am "Boris-Jelzin-Kulturzentrum" derzeit ungewöhnlich viel los: Nahezu täglich wird an der Wand eines Rondells gepinselt, mal für, mal gegen Putin. "Je gröber die Lüge, desto leichter ist sie zu glauben", hieß es zuletzt von Gegnern des Kremls. Eine Parole, die von der Polizei schnellstens wieder übertüncht wurde. Das Jelzin-Zentrum hatte sich gegen den Krieg ausgesprochen und sein Programm am 4. März mit der Begründung eingestellt, jetzt sei nicht die Zeit für Unterhaltungsangebote. Nur Vorstellungen für Kinder und Jugendliche finden weiterhin statt.

Putin-Porträts und Propaganda-Symbol "Z" gegen Honorar

Fotos der Agitprop-Kunstwerke finden sich reichlich bei Telegram. Die oppositionelle Tageszeitung "Nowaja Gaseta", die übrigens am Mittwoch in Moskau nicht verkauft wurde, weil sie auf der Titelseite ein Foto von der Störung der Nachrichtensendung im ersten Fernsehprogramm gedruckt hatte, recherchierte nun, was es mit dem "Graffiti-Krieg" auf sich hat.

Demnach heuern Putin-Fans, insbesondere Städte und Gemeinden, gern Straßenkünstler an, die gegen entsprechende Honorierung das Propaganda-Symbol "Z", Putin-Porträts, martialische Durchhalteparolen oder alles zusammen an die Wände öffentlicher Gebäude anbringen sollen. "Jeder erhält Angebote", wird der der Künstler Andrei Seversky zitiert.

Er betätigte sich im sibirischen Omsk und zierte dort eine Wand mit dem Z und dem üblichen schwarz-orangenen Band des St. Georgs-Orden. Über seine "Gage" wollte er sich nicht näher äußern. Allerdings sagte er, unter seinesgleichen sei es nicht weiter schlimm, wenn das Bild über Nacht übermalt werde. Straßenkunst sei eben vergänglich.

Graffiti-Maler, die gegen den Angriffskrieg sind, bekommen Besuch von der Polizei. So nahm ein Mann in Jekaterinburg die Warnungen vor den Gesundheitsgefahren auf russischen Zigarettenpackungen zum Vorbild, um satirisch die Nebenwirkungen der "Spezialoperation", wie der Krieg in Russland genannt werden muss, ins Gedächtnis zu rufen. Er muss 45.000 Rubel Strafe zahlen.