Gottschalk liest? Mit Gerhard Polt, Jackie Thomae und Jan Weiler

Jan Weiler: Sein Dauerthema sind die Männer, genauer das schwache Geschlecht, Männer eben: immer schon unterdrückt, ausgebootet, betrogen und irgendwie hilflos. So kennen wir ihn aus "Mein Leben als Mensch" und so lernen wir jetzt Jan Weilers Kommissar Kühn kennen. Ein Mann auf Diät, Mitte 40 und mitten in einer Männlichkeitskrise: müde, geil, verklemmt, verfressen, verliebt und auf Mörderjagd. Bestsellerautor Jan Weiler hat ein nervenzerfetzendes Polizistendrama vorgelegt, ein bestürzend scharf beobachtetes Lehrstück über Ermittlungsroutine, die ganz nebenbei eine kleine Übung in Antifeminismus ist.

Jan Weiler, "Kühn hat Hunger" ist bei Piper erschienen.